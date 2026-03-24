Hospital Faustino Pérez de Matanzas contará con nueva sala de Hemodiálisis

El Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez se alista para la próxima inauguración de una nueva sala de Hemodiálisis, resultado de un amplio proceso inversionista y del valioso aporte de diversos actores económicos, según informó la institución a través de su página oficial en redes sociales.

El nuevo espacio, que permitirá elevar la calidad de la atención a los pacientes con enfermedad renal crónica, ha sido posible gracias a la cooperación de Medicuba Suiza y el Grupo Suiza Matanzas, cuya colaboración ha sido decisiva para crear condiciones más confortables y equipadas para el tratamiento de quienes dependen de este servicio vital.

La hemodiálisis constituye un tratamiento esencial para las personas que sufren insuficiencia renal avanzada, un padecimiento que en Cuba afecta a miles de pacientes. Contar con una nueva sala en el principal centro hospitalario de la provincia significa ampliar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de espera para quienes necesitan sesiones regulares de diálisis.

La colaboración internacional ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la salud pública en la provincia. Este nuevo logro se suma a otras contribuciones como la donación al Faustino de equipos de alta tecnología para el servicio de Gastroenterología, donde se implementó un moderno sistema de telemedicina, y el equipamiento con intensificadores de imágenes para cirugías de ortopedia, en Cárdenas.

La institución destacó en su comunicado que continuarán «aunando voluntades y esfuerzos, comprometidos con seguir avanzando en la mejora continua de nuestros servicios de salud y en la construcción de un futuro con mayor calidad de vida para todos».

El proceso inversionista que ha hecho posible esta nueva sala incluye no solo la adquisición de equipos de última generación, sino también la adecuación de espacios físicos, la preparación del personal especializado y la optimización de los protocolos de atención, garantizando así que los pacientes reciban un tratamiento seguro, humanizado y de excelencia.