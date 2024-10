Payasa Maravilla, 30 años en la escena de Matanzas

La mayor y más linda experiencia es la alegría de los niños y de las familias, esa que me devuelven en cada actividad y que viene acompañada de las gracias, resaltó hoy la actriz Fara Madrigal, a tres décadas del aniversario de su personaje la Payasa Maravilla.

Cantos a la amistad, historias de la urbe de ríos y puentes, y en el recuerdo la gran Dora Alonso, confluyeron en el zoológico de esta ciudad durante la presentación del Festival de Narración Oral Te Conté, que desde la palabra viva reconoció la devoción de Madrigal hacia el público infantil.

He tenido que prepararme mucho, estudiar, leer, y buscar un repertorio asequible a los niños y las familias, pero ha sido muy fructífero, muy bonito cuando miro atrás y veo que han pasado 30 años de trabajo en la escena, a veces no me lo creo, comentó.

Los niños son lo más grande, muchos de ellos convertidos ya en jóvenes, que siguieron el camino del arte aún me escriben, y me enorgullecen sus muestras de afecto, ver lo que son hoy y haberlos ayudado en lo que pude, agregó.

En una jornada de risas, juegos, cuentos y música infantil, los más pequeños de casa y sus padres disfrutaron, además, de variadas ofertas recreativas y la siempre gustada oportunidad de contemplar a los animales.

Yaicel Dueñas madre de una de las pequeñas, calificó de atractiva la propuesta, en la que tanto adultos como niños se divirtieron y ocuparon un domingo de sano esparcimiento.

El Festival Te Conté, con la participación de narradores orales de disímiles provincias de Cuba, luego de varias jornadas de presentaciones, concluye hoy en Matanzas con la premisa de regresar a las palabras como la fuerza que alimenta el alma y la imaginación.

