UNE pronostica afectación de 1885 MW en pico nocturno tras sincronización de Guiteras

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1958 MW a las 19:30 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2898 MWh, con 369 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1035 MW, la demanda 2100 MW, con 1085 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Se encuentran en avería, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento, la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Las limitaciones en la generación térmica son de 581 MW.Para el pico se pronostica el completamiento de la unidad de la CTE Antonio Guiteras con 160 MW.

Con ese pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1195 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1855 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1885 MW en este horario.

(Con infromación de UNE-MINEM)