Guiteras en proceso de enfriamiento tras avería

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras mantiene un proceso de enfriamiento de su caldera, como paso previo a la localización y solución de su reciente avería.

«El proceso de enfriamiento natural debe demorar entre 36 y 40 horas», expresó Elmer García Romero, director de Mantenimiento de la central, «y en paralelo se realizarán actividades de reconocimiento en otras áreas hasta que sea posible entrar e identificar el fallo».

El director de la unidad, Rubén Campos Olmo, estimó para el posible restablecimiento unas 72 horas aproximadas.

Sin que de momento sea posible acceder a la caldera, el ingeniero considera que, al producirse en la zona inferior de la misma una salida de residuo de combustión a elevada temperatura, pudo dañarse alguna tubería.

«Al contactar ese residuo con el hormigón que hay por debajo de la caldera fue lógica la preocupación, porque eso sale incandescente, pero nuestro sistema contra incendios y la pronta convocatoria de los bomberos nos permitió no tener que lamentar mayores accidentes», aclaró. (Por: José Alejandro Gómez Morales)

Antecedente: Avería en CTE Antonio Guiteras ocasiona desconexión del SEN

La central termoeléctrica Antonio Guiteras (CTE), de Matanzas, presentó una avería este miércoles que produjo, tras su salida, una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en gran parte del país.

«Tuvimos una avería en la parte baja de la caldera, donde explotó un tubo que provocó fuga de agua, ocasionando la salida de la unidad», refirió Román Pérez Castañeda, director técnico de la planta.

«Eso también nos hizo fallar la hermeticidad de la caldera por gases. Parece que algún quemador no se cerró de manera adecuada y como el combustible que se utiliza es caliente, listo para la combustión, cuando cayó en el piso, en el nivel cero de la caldera, se produjo un incendio. Los trabajadores se alarmaron, pero con el actuar rápido de los bomberos se controló rápidamente sin provocar daños», acotó.

Sobre la reincorporación de la CTE yumurina, el directivo refirió que debe demorar unas 72 horas. «El procedimiento es localizar donde está la avería, determinar su tipología, ver el método de reparación, trabajar, controlar lo que se haga y ya después restablecer toda la estructura. Lo siguiente sería el proceso de encendido y sincronización». (Por: Ana Cristina Rodríguez Pérez/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

