Principal

El amor en fotos

14 de febrero de 2026 0 comment
El amor en fotos

No existe un solo rostro para el amor, sino muchos. El 14 de febrero, cada quien hace gala de un verbo propio: besar, abrazar, trabajar, estudiar, consentir, apoyar, mimar, amar…

El amor en fotos
El amor en fotos
El amor en fotos

Hay quienes dicen “te quiero” con un ramo de flores, con un chat que suple distancias, y otros que prefieren dejar escrito su sentimiento con tinta y aguja sobre la piel. Las manos hablan: unas, arrugadas por el tiempo, permanecen entrelazadas como el primer día; otras, jóvenes, caminan juntas hacia un futuro compartido.

El amor en fotos

Los labios besan con la calma de quienes no tienen prisa.También las madres, fieles enamoradas de sus hijos, regalan el beso más honesto de la jornada.

El amor en fotos
El amor en fotos
El amor en fotos

Y entre globos, flores y ferias de regalos, alguien recordó que el amor también se llama patria. Porque querer a otro también es querer lo que compartimos: esta tierra, esta gente, este mismo aire de febrero.

El amor en fotos

Hoy no es el día de un solo amor. Hay muchos, tantos que no caben en estas fotos.

El amor en fotos

El amor en fotos
El amor en fotos
El amor en fotos

El amor en fotos

El amor en fotos

El amor en fotos

Recomendado para usted

Matanzas alza el título de la 64 SNB

Matanzas alza el título de la 64 SNB

Luis Orlando: enseñar desde la vida

Luis Orlando: enseñar desde la vida

Matanzas: acometen reparación de envergadura en importante conductora. Foto: Tomada de la página de Facebook de Empresa de Acueducto y Alcantarillado Matanzas

Matanzas: acometen reparación de envergadura en importante conductora

Sobre el autor: Izet Morales Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *