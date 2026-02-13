Bandec: avanza venta de divisas a sectores no estatales en Matanzas

El proceso de autorización para la compra de divisas a las Mipymes y cooperativas comenzó a inicios de año en la provincia de Matanzas a través del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), como parte de las transformaciones económicas que se implementan de manera gradual en el país.

La medida permite a las formas de gestión no estatal acceder a moneda extranjera mediante un procedimiento bancario regulado y aprobado por las autoridades correspondientes.

La directora provincial de la institución, Yanetsy Chávez Camaraza, explicó que el trámite lo realizan exclusivamente mediante la plataforma MiTurno y debe ser gestionado únicamente por el titular de la Mipyme o cooperativa. Además, como requisito debe ser usuario del canal de pago Kiosco Bandec y contar con tarjeta Multibanca activa.

Una vez aprobada la solicitud por el Banco Central de Cuba, el cliente recibe una notificación para proceder a la compra de la divisa. La operación puede efectuarse una vez al mes, por un monto equivalente al promedio de los ingresos de los últimos tres meses registrados en la cuenta fiscal, y aplican la tasa de cambio correspondiente al segmento tres.

En Bandec, tras la aprobación, la compra la ejecutan a través del Kiosco. Al concretarse la transacción se comercializa el Producto 50, tarjeta Tropical de Negocio, asociada a una cuenta en USD donde acreditan los fondos adquiridos.

También resulta obligatorio poseer la tarjeta mayorista en moneda nacional (Producto 33), que permite realizar la operación de manera directa por el propio cliente, garantizando seguridad y bancarización total del proceso.

Un ejemplo del impacto de esta medida lo constituye la Mipyme Jardinería y Paisajismo, primera en realizar la compra de divisas en la provincia, perteneciente a la sucursal de Bandec, en Unión de Reyes. Su representante, Juan Alberto González Hernández, destacó que el mecanismo resulta decisivo para adquirir combustibles y lubricantes dolarizados, indispensables para el funcionamiento de su maquinaria.

La entidad presta servicios de jardinería en instalaciones hoteleras del polo turístico de Varadero. González Hernández calificó la experiencia como positiva y reconoció el acompañamiento del personal bancario y del área de informática.

Con está iniciativa los trabajadores de Bandec ratifican su compromiso con el fortalecimiento del sector no estatal y el impulso a las capacidades productivas del territorio, en coherencia con las políticas económicas nacionales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también