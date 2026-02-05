Matanzas recibe nuevo cargamento humanitario de San Petersburgo

La provincia de Matanzas fortaleció su capacidad para atender necesidades básicas de la población con la recepción de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria, consistente en alimentos infantiles y medicamentos, enviado por el Gobierno de la ciudad rusa de San Petersburgo a solicitud de las autoridades cubanas.

El Cónsul de la Embajada de la Federación de Rusia en La Habana, Maxim Burov, entregó personalmente la donación a la Gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, en un acto que refleja la continuidad de los sólidos lazos de cooperación entre ambas regiones.

Durante la entrega, la Gobernadora Poey Zamora expresó su sincero agradecimiento al Gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, y a los residentes de la ciudad, por su permanente apoyo y solidaridad. «Este gesto es una continuación de los antiguos lazos de amistad entre San Petersburgo y Cuba, basados en el respeto mutuo y la disposición a ayudar», destacó la mandataria provincial.

Esta entrega se enmarca en el hermanamiento sostenido entre San Petersburgo y Matanzas, relación que se ha intensificado notablemente en los últimos meses. La visita oficial del Gobernador Beglov a finales de noviembre de 2025 y su posterior invitación a la Gobernadora Poey para visitar Rusia, sentaron las bases para una colaboración concreta en sectores como la salud, la cultura y el desarrollo económico.

El cargamento recibido representa la materialización de los compromisos de colaboración acordados durante las reuniones de alto nivel. Es una muestra más de la voluntad política de convertir los acuerdos en acciones de impacto directo para el pueblo.

Esta ayuda humanitaria se suma a otras contribuciones recientes provenientes de la misma fuente, como una donación de útiles , material gastable, alimentos parenterales y medicamentos para neonatos, entregada en diciembre pasado en el Hospital Materno de Matanzas, y el anuncio del envío de una ambulancia completamente equipada para la provincia. (Con información de la página de Facebook de la Embajada de Rusia en la isla)

