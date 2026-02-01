Hospital de Cárdenas fortalece sus servicios quirúrgicos con nuevo equipo de alta tecnología

El Hospital Territorial «Julio Miguel Aristegui Villamil» de la ciudad de Cárdenas fortaleció significativamente su capacidad asistencial con la puesta en marcha de un moderno intensificador de imágenes —Arco en C—, equipo de alta tecnología esencial para realizar intervenciones quirúrgicas de ortopedia, tanto de urgencia como electivas.

Este importante avance, que representa un salto cualitativo en los servicios de salud para la población de Cárdenas y la región, fue posible gracias a la colaboración solidaria y al esfuerzo conjunto de profesionales e instituciones comprometidos con el bienestar de la comunidad.

El intensificador de imágenes, coloquialmente conocido como Arco en C o RX C, es un equipo fundamental en la cirugía ortopédica moderna. Permite a los cirujanos obtener imágenes radiográficas en tiempo real durante las operaciones, lo que facilita procedimientos de mayor precisión en la colocación de prótesis, fijación de fracturas complejas y correcciones de deformidades óseas.

Su incorporación al hospital cardenense significa que los pacientes que requieran este tipo de intervenciones ya no tendrán que ser trasladados a otros centros provinciales, agilizando su atención, reduciendo riesgos y aumentando la comodidad durante su recuperación.

De acuerdo con una publicación de la página oficial de la institución en la red social Facebook, la puesta en funcionamiento de este equipo es el resultado de un esfuerzo colectivo. El Profesor Doctor Jorge Roca, junto al Dr. Andy (Anestesista), el Dr. Yoandy, el asistente de RX Miguel, y las licenciadas Santa y Yudiana, trabajaron de manera incansable para acondicionar el salón y garantizar que toda la tecnología estuviera lista para operar.

Este paso adelante se enmarca en el compromiso permanente de los trabajadores de la salud de Cárdenas por ofrecer un servicio digno y de calidad a su comunidad, a pesar de los retos cotidianos. La donación y puesta en marcha del equipo, a cargo del amigo Adriano Solidaire, demuestra cómo la colaboración y la dedicación profesional pueden materializarse en mejoras concretas para el pueblo.

La noticia fue recibida con gran satisfacción por la comunidad médica y la población. «Hoy es un gran día para el Hospital Territorial de Cárdenas», se expresó durante la presentación del equipo, subrayando que esta adquisición «representa no solo un avance en nuestra infraestructura, sino también una victoria para la salud de nuestra comunidad».

Si bien se reconoce que aún existen desafíos, la incorporación de esta tecnología de punta marca un hito importante. Refleja la voluntad de seguir avanzando, con el firme propósito de que «el bien del pueblo de Cárdenas siga siendo nuestra meta», consolidando un sistema de salud cada vez más resiliente y al servicio de las necesidades de la población.