Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1810 MW en el horario de máxima demanda

La disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. era de 1010 MW, la demanda 1595 MW, con 653 MW de afectación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1340 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la CTE Antonio Guiteras.

Limitaciones en la generación térmica: 346 MW fuera de servicio.

Para el pico se pronostica la entrada de la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW, la unidad 6 de la CTE Renté con 40 MW y la unidad 6 de Energás Jaruco 140 MW.

Se prevé una disponibilidad de 1270 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1780 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1810 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1941 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2541 MWh, con 451 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

(Con información de la UNE)