Postales Matanceras: El mayor frío en Matanzas

El mayor frío en Matanzas

El 21 de enero de 1971 la temperatura descendió a un grado Celsius en el central Puerto Rico Libre, de Unión de Reyes en Matanzas, récord nacional superado en febrero de 1996 cuando llegó a 0,6 grados en Bainoa, actual provincia de Mayabeque.

Cuentan que durante la zafra de 1971 bajó a cero en el central Cuba Libre, en Pedro Betancourt, pero no fue reconocido oficialmente.
 

El mayor frío en Matanzas


Otras temperaturas bien frías continúan sucediendo en la llanura Habana– Matanzas, extensa zona alejada del mar y sin grandes elevaciones que frenen la circulación del aire.

Prueba de ello son los valores registrados en Indio Hatuey, Perico, lugar donde en los últimos años han descendido por debajo de los tres grados en varias ocasiones. (En coautoría con Henry Delgado)

