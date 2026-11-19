Muy poco le resta a la 65 Serie Nacional de Béisbol y los lanzadores matanceros han hecho el trabajo, a pesar de la inexperiencia que impera en el staff rojo. El pitcheo ha sido la columna vertebral de Matanzas desde hace algunos años, y en esta Serie su protagonismo se ha incrementado, toda vez que la ofensiva no ha tenido su mejor cara y la defensa ha fallado por momentos.

Jonder Martínez, al frente del staff de lanzadores del equipo actual campeón nacional, se refirió al trabajo realizado hasta el momento. “La posible salida de Armando Dueñas será un reto, pero ahí están los más jóvenes poniendo su esfuerzo, y para eso nos estamos preparando. Pienso que ellos podrán enfrentar lo que resta de Serie, cuando se vayan los más experimentados.

“Tenemos dos muchachos en la reserva, pertenecientes al sub-23. Son lanzadores con mucho talento, oscilan entre las 84 y 86 millas. Es conocido que los lanzadores jóvenes presentan algunas deficiencias con el tema del control, pero para eso estamos nosotros los entrenadores, les corregimos los errores para que así puedan lograr el trabajo”.

Una de las ausencias que más se ha comentado es la de Noervys Entenza, quien luego de culminar su contrato en la Liga Italiana causó baja del conjunto rojo.

“Me mantuve en contacto con él y la última información que tengo es que se incorpora con nosotros en noviembre, a su llegada a Cuba. Creo que sería un gran aporte para el equipo, pues un poco de experiencia para el grupo es importante”.

El desbalance generacional no es algo halagüeño para ningún equipo, y la preocupación de que impere demasiado la juventud es algo inevitable. “Nos estamos ocupando de ese tema con bastante ahínco. No es menos cierto que todos empezamos por una primera vez.

“Siempre les doy la confianza de que se están preparando bien y que cualquiera de ellos puede enfrentar al rival más difícil. Hemos tenido varios partidos difíciles, donde ellos han resuelto las más disímiles situaciones de juego y han logrado rebasar momentos complejos. Cuando no puede uno, se encarga el otro. Y así hemos trabajado hasta el momento, para poder estar en la posición en la que nos encontramos”.

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