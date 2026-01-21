Matanzas vuelve a ser parte de la Fotonaratón Iberoamericana

Matanzas vuelve a ser seleccionada, por quinta ocasión consecutiva, para participar en la Fotonaratón Iberoamericana 2026, evento cultural de gran importancia cuya convocatoria fue lanzada en días recientes.

El entusiasmo es tanto que, hasta el momento, y a pocos días de anunciada la apertura de inscripciones, ya se han apuntado más de 5 000 fotógrafos de 49 ciudades y 13 países.

La Fotonaratón constituye un evento anual que ha logrado posicionarse como una de las iniciativas más aclamadas por los amantes de la fotografía en la región; en ediciones anteriores, ciudades como La Habana, Cienfuegos, Cárdenas y Camagüey fueron escenario de este maratón visual.Sus participantes se sumergen en la belleza del entorno y capturan imágenes capaces de reflejar la esencia de cada localidad, su gente y su cultura, para participar en un concurso cuya temática principal son los centros urbanos.

Según lo anunciado en sus canales oficiales, Matanzas será sede de diversas actividades relacionadas con la Fotonaratón 2026; a través de su perfil en Instagram (@losfotonautas) y el sitio web www.fotonaraton.org se pueden encontrar más detalles sobre la convocatoria y los criterios de participación.

La Fotonaratón 2026, a celebrarse el domingo 22 de febrero, representa una oportunidad excepcional para los fotógrafos de Matanzas, quienes podrán compartir su mirada con la de otros artistas de Iberoamérica. (Por Albert Anthoni Romero García, estudiante de Periodismo)