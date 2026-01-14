Matanzas convoca al homenaje «Operación Honor y Gloria»

La provincia de Matanzas se unirá al duelo y al deber patriótico este viernes 16 de enero, con la convocatoria a la «Operación Honor y Gloria» en la Plaza de La Vigía.

Este acto, programado para las 8:00 de la mañana, forma parte del homenaje póstumo nacional a los 32 combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber durante la operación militar estadounidense del 3 de enero último en la República Bolivariana de Venezuela.

La ceremonia en Matanzas coincidirá con las que se realizarán simultáneamente en todas las cabeceras provinciales del país, de acuerdo con el programa oficial del Gobierno Revolucionario.

El homenaje busca rendir tributo al sacrificio de estos 32 internacionalistas, quienes pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT).

Este acto del próximo viernes es la culminación de un proceso que iniciará desde el jueves 15 de enero, cuando los restos mortales de los combatientes arribarán a La Habana.

El cronograma nacional es el siguiente:

· Jueves 15 de enero (Todo el día): Recepción en el Aeropuerto José Martí y traslado a la sede del Ministerio de las FAR. Exposición y velatorio público.

· Viernes 16 de enero (7:30 AM): Inicio en La Habana de la «Marcha del Pueblo Combatiente» desde la Tribuna Antimperialista José Martí.

· Viernes 16 de enero (9:00 AM): Ceremonias provinciales simultáneas en todas las capitales, incluida Matanzas.

· Viernes 16 de enero (4:00 PM): Inhumación en los panteones de los Caídos por la Defensa de cada localidad.

Para Matanzas, la «Operación Honor y Gloria» se inscribe en una tradición de reconocimiento a sus hijos caídos en misiones internacionalistas. La provincia ha realizado durante 33 ediciones la «Operación Tributo», un acto político y ceremonia militar para honrar a quienes ofrendaron sus vidas, particularmente en el continente africano. La convocatoria para el próximo viernes en la Plaza de La Vigía, por tanto, no es un acto aislado, sino la continuidad de un compromiso histórico. Es la respuesta de un pueblo que está dispuesto a «defender la Revolución al precio que sea necesario».

La «Operación Honor y Gloria» en Matanzas será más que un acto de duelo; será una reafirmación colectiva de principios ante lo que el pueblo cubano ha denunciado como una escalada de hostilidad.

