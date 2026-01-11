Unión Eléctrica pronostica afectación de1685 MW para pico nocturno de este domingo

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas y se ha mantenido afectado durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1760 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3207 MWh, con 617 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La nota agrega que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1495 MW, la demanda 2010 MW, con 547 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 537 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

96 centrales de generación distribuida con 884 MW.

153 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1037 MW.

Pronóstico para el horario pico

La UNE advierte que para el horario pico se pronostica la entra de la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez con 50 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1545 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1655 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1685 MW en este horario.