La UNE prevé afectación de 1462 MW

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1645 MW a las 20:30 horas.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2623 MWh, con 536 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1968 MW y la demanda 2742 MW con 795 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Rente.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 494 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 51 centrales de generación distribuida con 303 MW. 112 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 415 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la unidad 6 de la CTE Renté con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2108 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1392 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1462 MW en este horario.

