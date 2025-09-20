Ministro de la Industria Alimentaria exhorta en Matanzas a producir con inteligencia y sin subsidios

“Nuestras dificultades tenemos que solucionarlas con trabajo e inteligencia”, afirmó de manera contundente Alberto López Díaz, Ministro de la Industria Alimentaria (MINAL), durante un análisis integral del sector en la provincia de Matanzas, donde se evaluó el cumplimiento de los objetivos productivos y se trazaron estrategias para impulsar la eficiencia en un contexto económico complejo.

El titular del MINAL presidió un encuentro de trabajo en el que se diagnosticó a fondo la situación de las entidades del territorio, con un énfasis especial en la necesidad de romper las trabas que limitan la producción, principalmente en la adquisición de materias primas y piezas de repuesto. López Díaz fue enfático al señalar que, ante el cerco financiero que afecta al país, las soluciones deben surgir desde dentro, haciendo un llamado a producir “sin subsidios y sin pérdidas”, y subrayando que “no puede haber empresas deficitarias”.

El análisis abarcó indicadores económicos clave como el salario medio, las utilidades, la productividad y la crítica situación de las cuentas por pagar y cobrar, un problema que impacta la salud financiera de las empresas. También se examinaron temas estratégicos como las ventas al turismo, los mecanismos de comercio online y la morosidad en los contratos.

Un punto central del debate fue la imperiosa necesidad de fortalecer el encadenamiento productivo y los vínculos con todos los actores económicos, incluidos los pescadores privados y otros actores no estatales. El Ministro se refirió al nuevo escenario económico, donde la empresa estatal socialista “ya no es hegemónica, sino que debe convivir y complementarse” con las demás formas de gestión, en un modelo de integración que priorice la producción y comercialización de alimentos para el pueblo.

El encuentro, en el que participó el primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, concluyó con una exhortación a incrementar la eficiencia, la inteligencia y la integración, principios irrenunciables para garantizar la soberanía alimentaria en las condiciones actuales.

Con información de Enrique Tirse/Radio 26