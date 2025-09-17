Unión Eléctrica pronostica 1990 MW de afectación

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2052 MW a las 19:00 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 5 de la CTE Renté ni los motores de la central Fuel Mariel.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2723 MWh, con 482 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1400 MW y la demanda 2750 MW con 1381 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 y 5 de la CTE Renté, Unidad 1 de la CTE Santa Cruz y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 301 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 33 centrales de generación distribuida con 261 MW. 235 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 496 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 50 MW y la unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1580 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1920 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario.

