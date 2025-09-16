Unión Eléctrica prevé afectación de 1880 MW

La Unión Eléctrica (UNE) en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1941 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado por no entrar la unidad 5 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 30 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2900 MWh, con 462 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1560 MW y la demanda 3000 MW con 1470 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 334 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 33 centrales de generación distribuida con 178 MW. 148 MW indisponibles por falta de lubricante.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de los motores del emplazamiento fuel Mariel con 80 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1690 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1810 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1880 MW en este horario.

