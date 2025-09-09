Unión Eléctrica pronostica 1660 MW de máxima afectación

La Unión Eléctrica (UNE) informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1742 MW a las 20:00 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 6 de Rente.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2827 MWh, con 574 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1810 MW y la demanda 2935 MW, con 1200 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Como pprincipales incidencias, se reportan:

Avería: Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.Limitaciones térmicas: 459 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible46 centrales de generación distribuida con 241 MW.

Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 142 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 6 de la CTE Rente con 50 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1960 MW y una demanda máxima de 3550 MW, para un déficit de 1590 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1660 MW en este horario.

