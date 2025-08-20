Pronostican jornada decisiva para el abasto de agua en la provincia

En el día de hoy se espera la incorporación de importantes sistemas de bombeo tras intensas labores de reparación que ha centrado los esfuerzos de las fuerzas especializadas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas.

Yordanis Mora, director de Ingeniería de esta entidad informa que este miércoles se activará la bomba de Carbonera, y los sistemas de rebombeo de Triunvirato, en Limonar, y San Carlos en Jovellanos.

También se incorporó, según informó, el sistema que abastece a Guanábana.Se activará además el equipo de Novoa 2, de Jagüey Grande.

El personal encargado de restaurar estos sistemas de bombeo laboran en el enrollado de la bomba El Conde 1 para su inmediato restablecimiento.

Tras afectaciones por un disparo eléctrico en el centro de distribución de la ciudad de Matanzas se reforzó el abasto de agua mediante pipas en los barrios de Pueblo Nuevo, Playa y Cocal.

En horas de la tarde y la noche de ayer se bombeó agua para áreas de la ciudad como Naranjal Norte, Zona Media y zona hospitalaria.