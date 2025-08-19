Principal

Bandec Matanzas se alista para pago a jubilados

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Matanzas, se alista para el comienzo del pago a jubilados y pensionados de la Seguridad Social, previsto a iniciar este miércoles 20 de agosto y extenderse hasta el venidero 3 de septiembre.

“Todos nuestro trabajadores se encuentran capacitados, y el banco cuenta con el efectivo para realizar el pago completo de la jubilación a los clientes. También se estará asesorando en las colas sobre el incremento que tendrá cada cual según sus características”, explicó la directora provincial de Bandec, Yanetsy Chávez Camaraza.

Con el nuevo incremento, Bandec le da prioridad a los jubilados en las primeras tres horas del día (8:00 am – 11:00 am), como es habitual. Si no hay fluido eléctrico el cliente puede retirar su efectivo a través del servicio de Caja Extra, escaneando el QR de la Sucursal, con el Transfermóvil.

Según la directiva, independientemente del grupo al que pertenezca cada jubilado, todos podrán cobrar durante cualquier día, sin considerarse una limitante el importe de sus chequeras.

