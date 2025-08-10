Principal

No es solo lluvia

Periódico Girón 10 de agosto de 2025 0 comment
No es solo lluvia. Fotos: Raúl Navarro

En los últimos días, varias vidas se apagaron en un instante bajo el golpe invisible de un rayo. No fue casualidad, ni mala suerte: fue el recordatorio más crudo de que la naturaleza no negocia.

Cada nube oscura, cada destello en el horizonte, lleva consigo una advertencia que no podemos ignorar. No importa la prisa, la costumbre o el coraje: la tormenta siempre gana.

Respetar la naturaleza no es miedo, es instinto de supervivencia. Porque el trueno avisa… pero el rayo no.

Recomendado para usted

Teatro de Las Estaciones: cierre de temporada y aniversario

Teatro de Las Estaciones: cierre de temporada y aniversario

Palabras con sentido: Norge Estupiñán Rodríguez

Palabras con sentido: Norge Estupiñán Rodríguez

Juicio por malversación en Cárdenas

Sancionan en Cárdenas a dos ciudadanas por malversación

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *