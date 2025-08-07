Inició distribución de arroz con destino a canasta familiar normada

La distribución de las cinco libras de arroz iniciales de la canasta familiar normada correspondiente al mes de junio inició por el Consejo Popular de Versalles de la cabecera provincial, según informaron representantes de la Dirección Provincial de Comercio (DPC) de Matanzas.

Hasta el cierre de la jornada de ayer 36 bodegas de Versalles, junto a varias unidades de Playa, habían recibido el cereal tras el arribo a la provincia de 1600 toneladas.

El trasiego desde los almacenes de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios hacia las entidades minoristas posibilitó concluir la entrega en la totalidad de las 16 bodegas del municipio Ciénaga de Zapata, precisaron desde la DPC.

En la comunicación con directivos de este organismo rector de las políticas aprobadas por en Ministerio de Comercio Interior, se informó además sobre el inicio de la comercialización de 345 gramos de pollo con destino a los consumidores de la provincia, que comprende además cuatro libras a embarazadas.

Aunque con anterioridad los medios de prensa, junto a varias plataformas institucionales informaron sobre la disponibilidad de pollo para cubrir los más de 613 mil consumidores censados hasta el cierre de junio en la Oficina de Registro de Consumidores, dificultades con el pago retrasaron la operación.

Para beneplácito de los matanceros ya se logró comenzar con el suministro de este producto cárnico por el Reparto Camilo Cienfuegos del Consejo Popular Pueblo Nuevo del municipio Matanzas, el cual se extenderá paulatinamente a todo el territorio matancero.

