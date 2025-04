Concluye la XIII Jornada del Festival Internacional de Teatro Callejero

Con un pasacalles lleno de zancos, payasos y muñecos, acompañado de un pueblo bailando al ritmo de la conga concluyó este domingo 20 de abril, la XIII Jornada Internacional de Teatro Callejero, uno de los eventos más importantes de la cultura y las artes escénicas en Matanzas.

El encuentro contó con la participación de 30 agrupaciones artísticas tanto nacionales como internacionales, las cuales brindaron funciones en diferentes sitios, desde el corredor cultural de Narváez, hasta el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño.

Algunos de los participantes fueron Nave Oficio de Isla, con su obra “Blanco”; el payaso Leleque y sus shows para los niños; la compañía Circo la Rueda o el teatro español Visitants, quien junto a actores del Mirón Cubano y bailarines del grupo Novadanza crearon el performance, Susurros en la calle.

No obstante, la puesta en escena más esperada por los matanceros fue El Viejo y el Mar, una obra que más allá de representar la esencia del teatro callejero fue un homenaje a un artista que dedicó su vida y obra a dicha manifestación, Francisco Rodríguez (Pancho).

Además, esta Jornada fue el espacio perfecto no solo para mostrar el arte en las calles, sino también para realizar un intercambio con el público y conocer las propuestas de los artistas de otras naciones.

“Para mí fue una experiencia espectacular, me llevó de aquí cómo la gente ha recibido mi espectáculo, y la alegría de que me reconozcan y griten mi nombre por la calle, algo que me hace sentir como en casa. Si me dijeran de regresar, volvería una y todas las veces posibles”, así expresó Juan Amaya o mejor conocido como el Payaso Simoon perteneciente a El Salvador.

Mercedes Fernández Pardo, directora del grupo anfitrión del evento, el Mirón Cubano, aseguró que la jornada constituyó un reto en cada uno de los sentidos, donde la unidad de los participantes fue el factor fundamental para lograr tantas funciones en cinco días y culminar con la alegría de todo el público.

La próxima cita tendrá lugar en el 2027, un año que volverá aunar a los teatristas de Cuba y el mundo.