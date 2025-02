Hanoy González Mesa: barbero, psicólogo y escritor

“Soy barbero, escritor y graduado de Psicología; creo que son las tres piedras angulares en mi vida. En cuanto a profesiones y proyecto de vida, tienen que ver con las historias de la gente, con el alma humana, con esa búsqueda constante de dar sentido a nuestra existencia”.

Así se define el joven escritor Hanoy González Mesa, quien acaba de ser galardonado con el prestigioso premio nacional de cuento Guillermo Vidal, que otorga la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Las Tunas.

“Un barbero es una persona que recoge, quiera o no, muchísimos relatos. Por otra parte, un psicólogo y un escritor comparten el compromiso, o la necesidad, de buscar dentro de la gente, de ir hacia la subjetividad de cada cual en su campo”.

A Hanoy lo conozco desde los primeros encuentros en el taller Los Grafómanos, donde nos reuníamos para compartir cuentos como una especie de necesidad natural, un instinto que nos obligaba a socializar esas adaptaciones de la realidad que habíamos logrado transcribir.

En ese tipo de espacios, uno puede encontrarse de todo, desde personas con ínfulas de artista, hasta gente muy tímida que apenas articula palabra. Hanoy disfrutaba tanto leyendo como escuchando, era de los pocos que prestaban atención hasta al último detalle.

“Creo que la barbería, la psicología y la literatura están profundamente relacionadas y, lejos de tratar de crear distancia entre ellas, dejo que influya la una en la otra”.

—¿Cómo te sentiste al conocer la noticia del premio?

—Ganar el Guillermo Vidal fue para mí una grata sorpresa, por supuesto, y estoy feliz de que hayan reconocido mi trabajo. Aunque confieso que me puso a reflexionar sobre cuántas horas uno le dedica como artista a la escritura y a conformar un libro.

“A veces no somos conscientes de la dedicación que le ponemos a las historias que escribimos para que estén lo más cerca posible del nivel que aspiramos. Los reconocimientos vienen a darle sentido a todo.

“Más allá de esa alegría, significa el compromiso de seguir escribiendo y aprendiendo para cada día ser mejor, que mis relatos lleguen a la mayor cantidad de lectores que se pueda y que quienes disfruten de mis libros reciban también un poco de mí”.

—Cuéntanos acerca del texto ganador.

—Se titula Especies tropicales y está conformado por historias un poco sui generis. Me preocupé mucho por contarlas lo mejor posible, aunque reconozco que a veces me metí en problemas y me costó bastante conformar un sistema de expresión que las dotara de vida propia; pero valió la pena el esfuerzo.

“Muchos de los cuentos están ambientados en Matanzas, con relatos que van desde relaciones interpersonales hasta temas más específicos, como la llegada de un huracán, la aparición de un ser mitológico en la bahía o un retiro budista en Cuba en pleno siglo XXI.

“Algo curioso, porque a veces, cuando uno está empezando en el mundo de la literatura, llega a pensar que lo local tiene valor solo para los concursos de la ciudad, y no es así. Yo defiendo que lo que nos define como personas, en nuestro pedacito, es valiosísimo y tiene una capacidad increíble para trascender espacios y fronteras.

—¿Cómo es tu rutina a la hora de conformar un libro como este?

—Escribo, por lo general, cuando termino en la barbería, mínimo una hora diaria, a veces dos. Y es que, cuando me paso de ese lapso, me parece que ya no genero con la misma calidad y toca hacer una pausa y dejar al texto descansar.

“El tiempo total de la obra te lo pone ella misma, cada relato, libro de cuentos, poemario, novela, tiene su propio ritmo, en términos de escritura. Lo importante es tener constancia y trabajar todos los días, aunque sean unos minutos, porque si no la idea se muere y eso es imperdonable.

“En cuanto al estilo, en algunos textos puedo utilizar una técnica narrativa más moderna o de principios del siglo XX, y en otros mantener las formas más clásicas; pero en la mayoría de los casos me gusta jugar con la realidad y darle toques de absurdo.

“Actualmente, escribo una novela que me tiene muy motivado. Es de ese tipo de obras que disfrutas haciéndolas, y espero terminarla en un tiempo razonable”.