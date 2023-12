Gobernador de Matanzas rinde cuenta de sus funciones

Crítico, profundo y abarcadora devino la rendición de cuentas de Mario Felipe Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia de Matanzas, al exponer el quehacer y resultados de su equipo de trabajo durante el período del año en curso, en el que abordó temas medulares relacionados con asuntos sociales, la producción y economía del territorio.

Fotos: Ramón Pacheco

A la cita acudieron Marta Elena Feitó Cabrera, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ministra de Trabajo y Seguridad Social; Yanira Viera Martínez, especialista principal de Atención a los Órganos del Poder Popular y enlace del Consejo de Ministros para la atención a esta provincia; y Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Matanzas.

No hubo un detalle relacionado con el territorio donde la sensibilidad humana y consagración a sus funciones y responsabilidades escaparan del análisis del gobernador, quien significó cómo, en el complejo escenario actual por el que atraviesa el territorio y el resto del país, agravado por el férreo y criminal bloqueo de Estados Unidos a Cuba, no se ha detenido un programa de desarrollo social, pese a la escasez de recursos financieros, materiales y lógicas insatisfacciones.

Hizo referencia a la escasez de alimentos, medicinas, combustibles, transporte, equipos y demás medios indispensables para llevar adelante la obra de la Revolución, sin obviar a las familias vulnerables, aunque, enfatizó, cuánto se distribuye con equidad en la comunidad, hospitales, escuelas, centros de labor, etc.

El gobernador describió su desempeño durante estos meses para no detener nada del entorno de sus responsabilidades y de otros miembros de su administración. “Y cuando no existe una respuesta adecuada por cualquier motivo, sea en la estructura provincial, municipal o en la base, enseguida está el llamado a ofrecerlas. Son seres humanos, pueden equivocarse, pero también, cuando esto ocurre, responden al señalamiento nuestro o de la vicegobernadora, porque el pueblo es quien merece siempre una atención adecuada, sea positiva o no dicha respuesta.

«La producción alimentaria requiere de mayor impulso». Incluso, reconoció cómo una buena parte de las tierras entregadas en usufructo están ociosas, y el sistema de la Agricultura debe explotarlas y hacerla producir de inmediato, como vía para obtener más alimentos y disminuir los altos precios.

Recalcó que debe hablarse más con los productores, visitarlos constantemente, a cooperativistas y campesinos individuales. Y quienes tienen ganadería estatal o privada deben proporcionar la leche para la canasta básica y otros menesteres, además de la carne vacuna, cuyos indicadores productivos se hallan muy por debajo de lo requerido, afectando considerablemente a la industria láctea. No está exenta la avicultura, donde ha faltado el alimento y debe acudirse a alternativas. No obstante, mantiene la producción al nivel de sus posibilidades.

Llamó a actuar con inteligencia, a contar con cuadros de dirección preparados, capaces, que busquen y ofrezcan solución a las necesidades de estos momentos, y así contar con una agricultura que satisfaga, pese a todos los inconvenientes.

La mención a la paupérrima cría de cerdos y su comercialización fue otro de los puntos vitales abordados, debido a los problemas afrontados con el alimento de este ganado menor, que ha hecho descender la masa y comercialización e incrementar vertiginosamente su costo en cualquier mercado local.

Además, se refirió a las empresas incumplidoras en el período, cuyas pérdidas se hacen sentir negativamente en las perspectivas del producto interno bruto anual, así como a los proyectos de iniciativas locales, al incremento del nuevo actor económico, las mipymes en funciones y sus incidencias en el territorio, además de las tres nuevas cooperativas no agropecuarias.

No faltaron del documento los programas Salud, Educación, con sus casitas infantiles –dos recién inauguradas– y círculos para los pequeños del hogar, así como al programa de la vivienda.

Acerca de este último acápite enfatizó en sus construcciones, sobre todo para las familias vulnerables, y cómo algunas emplean los recursos financieros y materiales en ampliaciones no considerados en el proyecto inicial y solicitan al Estado más dinero. Hay otros que utilizan los recursos en destinos no correctos, como reconocieron los funcionarios gubernamentales presentes.

En relación con los planteamientos de la población, manifestó Sabines Lorenzo que, debido a la suspensión de las asambleas de rendición de cuentas del delegado de circunscripciones a sus electores por razones obvias actuales, se realizan de forma individual para cuestiones de asistencia social, vivienda, salideros de agua y otras cuestiones inherentes a la población de cada lugar, pues lo importante, aseveró, es atenderlos.

Por su parte, la primera secretaria del Partido en la provincia reconoció los resultados del equipo de trabajo gubernamental, liderado por Sabines Lorenzo, y que esta siempre debe ser la respuesta desde la base, con sentido responsable como los caracteriza en aras de obtener resultados acordes con los requerimientos de la población. Así, dijo, no quedarán problemas sin soluciones. Además, argumentó acerca del nuevo estilo de trabajo en el sistema empresarial en los municipios, acorde con lo solicitado por el país.

Insistió en la producción de alimentos y las insatisfacciones existentes entre la población. “Producir alimentos es una prioridad, vía indispensable para reducir precios, acabar con la corrupción, delitos, ilegalidades que tanto daño ocasionan a la economía de todos”.

Otro tema debatido ampliamente por los presentes resultó el del Trabajo y Seguridad Social, con una oportuna y sustancial intervención de la referida ministra del ramo, acerca del total de trabajadores de la provincia, personal desvinculado y quienes no laboran ni estudian. Además. habló de quienes regresan a distintas profesiones, incluidos profesores docentes, atraídos por diversas causas. También de las familias vulnerables y otras que no lo son tanto en sus requisitos, pero acogidas al humano y revolucionario programa.

No menos importantes resultaron los argumentos esgrimidos por los componentes del valioso encuentro –visitantes, políticos, directivos– al reconocer el desempeño del gobernador, en cuanto a inteligencia, capacidad y consagración en la realización de sus funciones desde la base hasta las estructuras superiores del territorio matancero.

Sin dudas, resultó una jornada fructífera en la que prevaleció la crítica, autocrítica y el análisis hasta el tuétano en la búsqueda de un mejor comportamiento en la esencia de cada desempeño: servir mejor a la sociedad, a la que pertenecen, para de tal forma mejorar los resultados productivos y económicos en aras de cumplir con el legado de José Martí y Fidel.