Qué Negra, una línea diseñada por mujeres

Paula de la Caridad llega de la mano de Giselle de la Tejera. Llaman la atención los pelos crespos de la pequeña, recogidos en un moño y batidos por la fresca brisa que envuelve la tarde sabatina. Varias personas también se acercan en busca de consejos, preguntan, miran, muchas compran por primera vez y otras repiten. Todos tienen algo en común: el pelo rizo.

Ellos prefieren llevarlo así, al natural. Por eso no es casual que acudan a adquirir las propuestas de la línea de cosmética Qué Negra. “No hallaba forma de acotejarle el pelo, y desde que hace más de un año encontré la crema y el gel, le ha cambiado por completo, ya se le definen los rizos, tiene brillo, no está reseco. Estos productos son lo mejor de lo mejor”, comenta Giselle de la Tejera, mientras compra algunos de los que están en exhibición.

Yadira Alfonso era de las que prefería la keratina. “Pensaba que con ese tratamiento me veía hermosa, pero llegó la covid y las peluquerías cerraron; no tuve elección y volví a dejarme el pelo rizo. Al principio me costó trabajo y no me sentía cómoda, pero al ver estas cremas empecé a reencontrarme con mis raíces. Ahora, además de ahorrarme tiempo en la peluquería, puedo acceder a ofertas un poco menos costosas”.

Historias similares convergieron en la feria especial del proyecto Qué Negra, efectuada hace algunos días en la Plaza de la Vigía, con motivo de la celebración de su segundo aniversario en Matanzas.

Mas, ¿quiénes son estas chicas dispuestas a revindicar el pelo afro? ¿Cómo lo hacen? ¿Son simplemente empresarias?

Los productos de Qué Negra son una alternativa para lucir el pelo afro de forma natural. Fotos: De la Autora.





MÁS QUE UNA LÍNEA DE COSMÉTICA

Con el propósito de brindar nuevas formas para tratar el cabello de los afrodescendientes que prefieren lucirlo de forma natural, y ante la ausencia de este tipo de cosméticos en la red de tiendas nacionales, en 2018 la avileña Erlys Pennycook Ramos creó Qué Negra, la primera línea de este tipo en Cuba.

El emprendimiento surge como una alternativa ante la necesidad de utilizar compuestos menos agresivos, que faciliten el peinado y realcen la belleza de las niñas y mujeres afrocubanas.

Bajo esta marca se comercializa su producto estrella, una crema hidratante con función reparadora, que aporta brillo, repara y define los rizos; un suero energizante contra la alopecia y geles de marpacífico y majagua, que fijan el peinado y ofrecen resistencia a las elevadas temperaturas del país.

Aunque tienen su origen en Ciego de Ávila, lugar de residencia de Pennycook, poco a poco se han ido creando los espacios en los diferentes territorios. Hoy cuentan con representación en todas las provincias, excepto en el municipio especial Isla de la Juventud.

Enseñar a cuidar el pelo afro también forma parte de las estrategias desarrolladas por las integrantes de este proyecto. Fotos: De la Autora.

DESDE MATANZAS

Todavía Lisbety Fernández Vizo, representante del proyecto Qué Negra en Matanzas, recuerda cuando se unió a este emprendimiento. Inició, literalmente, en la terraza de su casa, con una pequeña conferencia de Roberto Álvarez sobre la importancia de enorgullecerse y conocer sobre las raíces e identidad, y sobre cómo cuidar el cabello.

“En aquel momento la comunidad virtual de Qué Negra en Matanzas, o sea, mi grupo de WhatsApp, apenas tenía unos 73 usuarios y pensaba en cómo hacer para llegar a más personas en el territorio. ¿Cómo insertarme en municipios como Jovellanos, por ejemplo, que tiene una comunidad afrodescendiente tan rica?”, reseña Fernández Vizo.

“Hacemos ferias mensuales, conferencias en las universidades, talleres para formar peinadoras que nos permitan darle una mayor atención a las niñas, que son nuestro público meta, pues ellas serán las que en un futuro ayuden a cambiar la mentalidad, las que se van a aceptar al natural.

En aras de lograrlo, desarrollaron actividades diversas, entre ellas visitas, servicios con mensajería, demostraciones de peinados en las calles, en los parques, bajo la lluvia… “Era necesario que las personas entendieran que Qué Negra es todo, no solo el artículo. Es aceptarte tú como negro, en primer lugar, sentirte cómodo y bello con cómo luces; cambiar la percepción que se tiene de uno mismo; no sentirse marginado y mostrar con orgullo tus raíces.

Paula de la Caridad es una de las niñas que trata su pelo con los productos de Qué Negra. Fotos: De la Autora.



“Tenemos miles de anécdotas y vivencias de personas que no conocían su cabello y lo maltrataban; de madres que no sabían cuidarles el pelo a sus niñas. Hoy, gracias a nosotros, se nos acercan y nos muestran el cambio. Esas son las cosas que nos hacen sentir satisfechas con lo que hacemos.

“Forman parte de esta gran familia, además, las colaboradoras de este emprendimiento, las peinadoras que a través de sus manos expresan nuestra ascendencia; el proyecto Afroatenas, que cada vez que tiene una actividad nos invita; el Departamento de Cultura e Identidad de la Universidad de Matanzas, que nos ha abierto las puertas”, añade.

Una de las exigencias de los seguidores de esta línea es el establecimiento de un local donde adquirir los productos, que hasta ahora se comercializan por encargo o en las ferias. Para satisfacer tales necesidades, este mes comenzará a funcionar un espacio fijo en el Callejón de Las Tradiciones.

Otras formas de acercarse a la línea son acceder vía redes sociales al grupo de Facebook Qué Negra, con más de 60 mil miembros en todo el país; también a través del canal de Telegram, que es un chat educativo, o mediante el perfil personal Lisbety FV.

“Lo que más nos enorgullece en estos dos años es que ha crecido la comunidad, cómo se han aceptado y decidido volver a sus cabellos naturales; y eso nos alegra muchísimo. Ver esta feria tan grande, con personas que me abrazan, que me saludan con alegría, es lindo, porque te das cuenta de que más que embellecer un cabello estás embelleciendo el alma, porque estás ayudando a que una persona sienta amor por sí misma”.