Cierra un buen año para Teatro de Las Estaciones

«Nunca perder la sonrisa y la fe en el público que espera que uno lo llene de ilusión y optimismo», esa es la clave para que todas las estaciones sean hermosas y útiles para esta compañía matancera. Así lo afirma Rubén Darío Salazar Taquechel, director del colectivo titiritero.

No hay imposibles para la creación, ni retos infranqueables. Lo han demostrado por décadas y el 2022 no fue la excepción. Al decir de Rubén, vivieron un año de mucho trabajo y crecimiento profesional, una etapa importante para afianzar objetivos, siempre con la decisión de no rendirse ante la adversidad.

Hasta el Festival de Teatro Progresista de Venezuela y el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en República Dominicana se fue la agrupación matancera, líder de la escena titiritera cubana, con energías multiplicadas tras las restricciones impuestas por la pandemia.



«En ambos países nos presentamos con Una niña con alas y pudimos corroborar que el legado de nuestra Dora Alonso sigue vivo y con suficiente atractivo para conectar con la gente», comentó Rubén Darío.

Los premios no faltaron: en la cita de Santo Domingo recibieron el galardón al mejor espectáculo para niños, y en casa fue premiado su fundador y diseñador principal, Zenén Calero, en el Concurso Nacional de Diseño Rubén Vigón, que convoca la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), por los títeres hechos de materiales reciclados que creó para la obra Todo está cantando en la vida (Un recital de afectos para Teresita Fernández).

El programa de Mayo Teatral y las actividades organizadas por la Casa de las Américas para conmemorar el centenario de Haydée Santamaría Cuadrado, heroína del Moncada y alma de la Casa en sus años iniciales, incluyeron a Teatro de Las Estaciones.

Haciendo un recuento de este 2022, Rubén resaltó también que la agrupación se ha implicado en proyectos como la Unidad Docente Carucha Camejo para la formación de jóvenes titiriteros, cuya primera graduación es una de las muestras fehacientes del crecimiento y solidez de la compañía como institución artística.

A propósito, expresó: «Logramos que concluyeran sus estudios, interrumpidos desde 2019, y que lo hicieran con una puesta en escena que responde a la dramaturgia de la actriz María Laura Germán Aguiar. A la vez, conseguimos nutrir de nuevos talentos a los grupos matanceros».

En 2022, Estaciones se convirtió en el primer colectivo teatral invitado al Festival Habana Clásica para presentar un espectáculo infantil. Allí conquistaron al público en un concierto que mezcló figuras, actores y músicos.

El programa televisivo Corazón feliz fue resultado de esa inquietud creativa constante que los caracteriza:

«Hacia ese camino nos llevó la pandemia cuando las salas teatrales estuvieron cerradas. En resumen, todo es una sola cosa: si trabajas para la infancia, la juventud, la familia… tienes que ocupar todas las plataformas, digitales, audiovisuales, escénicas o de cultura comunitaria».

Y de tal concepción del arte como un todo nacieron, además, el tercer Encuentro Internacional de la Canción para Niños y Niñas «Corazón feliz» que, por fin, pudo realizarse de modo presencial, y la colaboración en el videoclip Nana a mi marioneta, de la cantautora Liuba María Hevia.

«Este constituye nuestro primer trabajo de ese campo, no tenía ninguna experiencia al respecto, aunque sí investigué y me preparé porque no me gusta improvisar», comentó el actor y director de Teatro de Las Estaciones, quien asegura que para 2023 les queda mucho «por hacer y por soñar».