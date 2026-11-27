No revelo algo desconocido. Pese al esfuerzo gubernamental por mantener activas y con eficiencia las comunicaciones telefónicas, dicho servicio, vital además, se torna caótico para los clientes, quienes lo expresan a esta sección.

Luisa Bravo Fernández, por ejemplo, comenta en su misiva que su teléfono fijo lleva más de tres meses con intermitencia en la prestación.

Refiere la vecina de la calle 147, entre 174 y 176, edificio 5, apto. 7, en el reparto Iglesias, en esta ciudad, que una descarga eléctrica originada por un rayo, afectó la caja ubicada en el poste donde se hallan los pares telefónicos. Como consecuencia, la interrupción de las líneas permaneció durante más de siete días.

“A raíz del suceso, visitó el lugar la brigada de reparadores de la Etecsa y solucionó el problema. No obstante, a los dos días volvió a interrumpirse el servicio y, en mi caso particular, aún no lo poseo. Aclaro que el resto de los vecinos del edificio no está en idéntica situación.

“En innumerables ocasiones he reportado la avería a través de SMS al 114. La respuesta siempre es que ya conocen el daño, con folio 3769948. ¿Hasta cuándo tengo que esperar?”.

Informa la ingeniera Lisset Pacheco Martell, jefa del departamento de Coordinación General de la Etecsa en Matanzas, que en efecto, en la última interrupción quedaron solucionados algunos servicios, en cambio otros continúan con problemas, dada la no disponibilidad de recursos materiales para asumir los trabajos en cables y en el gabinete telefónico.

Argumenta que está identificada la propuesta de solución, toda vez que existan condiciones para ello. Por consiguiente, se realizarán ajustes pertinentes en la facturación, y ofrece disculpas por la demora.

Por su parte, Fidel Adrián Cordero, residente de la calle Loma, No. 65, Camarioca, municipio de Cárdenas, pregunta: “¿Cómo es posible que la conexión wifi, en la calle 30, en Varadero, justamente donde se ubica el establecimiento de Etecsa, sea tan mala? Te conectas y en solo segundos se cae. Entonces, debes poner de nuevo clave y contraseña. ¿Cómo es posible que me cobren un servicio sin servicio?”.

Explica Pacheco Martell que en los alrededores de la calle 30, en Varadero, existe conexión wifi. Las comprobaciones de los equipos no arrojaron anomalías. “Si el cliente tiene alguna otra dificultad específica, debe acudir a la oficina comercial para las verificaciones de rigor”.

Agradecemos la celeridad en ambas contestaciones. Sin embargo, adolecen del rigor establecido: no poseen cuño de la entidad ni adjuntaron documento de conformidad de los remitentes. Por otro lado, sugiere este periodista que la rúbrica del director general es imprescindible, pues le otorga fortaleza y seriedad a los argumentos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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