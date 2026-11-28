Familiares, compañeros y jefes llenaron este sábado el Estado Mayor del Ejército Central. Allí, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) recibieron nuevos grados y condecoraciones, para muchos, el momento coronó años de sacrificio lejos de casa.

El acto rindió homenaje al Día de las FAR, próximo al aniversario 70 del desembarco del yate Granma.

Presidió la actividad el Héroe de la República de Cuba y viceministro de las FAR, general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, lo acompañaron Raúl Villar Kessell, miembro del Comité Central del Partido y jefe del Ejército Central, y Marieta Poey Zamora, gobernadora y vicepresidenta del Consejo Provincial de Defensa.

En la jornada recibió condecoración Juan Carlos Martín Tirado, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y director del Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy y un grupo de generales del Ejército Central.

En nombre de los ascendidos habló el primer coronel Obel Plasencia, de la Región Militar de Ciego de Ávila. Para él, este paso tiene un peso especial, llega en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Ocurre, además, a pocos días del décimo aniversario de su paso a la inmortalidad.

“Ser ascendido constituye el más alto compromiso para un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, expresó. Ese compromiso, añadió, significa lealtad al pueblo, al Partido Comunista de Cuba y a la Revolución.

Detrás de cada grado hay años de entrega, Joel Cruz Lima lo sabe bien, jefe de una unidad del Estado Mayor del Ejército Central, desde hoy luce los grados de coronel y viste el verde olivo desde el año 2000.

Su familia estuvo a su lado en el momento más esperado. “La familia siempre es partícipe de cada uno de los logros. Tenerla hoy presente es un orgullo muy grande”, confesó.

El nuevo coronel no esquiva la realidad del país. Menciona el bloqueo recrudecido y las 243 medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

A su juicio, los jefes necesitan hoy mucha sensibilidad, las misiones combativas no pueden peligrar, pero tampoco puede olvidarse al personal ni sus condiciones de vida en las unidades.

Para Joel, los tiempos difíciles miden a los hombres. Ese es su mensaje a los jóvenes. “Hay que echar rodilla en tierra junto a la familia y las instituciones”, aseguró. Su receta es sencilla: cumplir los deberes, sacrificarse y aportar siempre un grano de arena.

Otra historia de vocación es la de Maricet Cruz García, jefa de trabajo político de la Unidad Militar 5039, asciende ahora al grado de mayor y Lleva 19 años en las FAR.

“Seguiré con el pie en el estribo para cumplir nuevas tareas”, afirmó con emoción.

Su labor diaria tiene un centro: los trabajadores civiles, razón de ser de su unidad. Los mantiene informados sobre la situación nacional e internacional, así están listos para enfrentar cualquier situación.

El 2027 le trae nuevas metas y nuevos estilos de trabajo. Su mensaje a los matanceros resume el espíritu de la jornada: “Seguir luchando, no bajar la guardia y defender los principios de esta Revolución”.

El cantautor cardenense Tony Ávila puso la nota cultural del acto. De manera especial asistieron los generales de División Raúl Rodríguez Lobaina y Andrés González Brito, antiguos jefes del Ejército Central.