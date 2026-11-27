La cara de una adicción que no perdona

“Era la mejor niña en la escuela, en la casa… Mi novio sí consumía y yo lo sabía, aunque no lo había visto. Un día lo probé. Aspirar el cigarro fue como ir a otro mundo. No vi caballitos de colores ni nada de eso sin sentido. Supe que era yo, lo que hacía, pero percibía todo nublado, en cámara lenta.

“Empecé junto a mi novio. Después nos dejamos y, para poder verlo, frecuentaba esos lugares, a sus amigos… Fumaba sola, hasta que ya no pude dejarlo porque el cuerpo me lo pedía. Me creé un círculo vicioso con esas amistades, iba a La Marina todo el tiempo, buscándolo por mi propia cuenta. Ya los vendedores me conocían. Tengo ahora 18 años y ya crucé la línea”.

Yamila cruzó la línea, una franja delgada entre estar sobrio o dopado; entre afrontar la realidad con sus matices o verla distorsionada; entre conservar la vida, la familia, los planes y delinquir para mantener un vicio. Saltó la línea de la que ya no hay vuelta atrás, ¿o sí?

Lamentablemente el consumo de drogas se ha agudizado en la sociedad cubana, si comparamos la existencia de estas conductas con décadas atrás. Si bien nuestro país no es productor, no sirve como almacén o tránsito, tampoco escapa a sus consecuencias, pues enfrenta riesgos objetivos derivados de su ubicación en el Caribe, zona de alta incidencia de las rutas mundiales de la droga. Los efectos del crecimiento a nivel internacional de la producción, consumo y tráfico también impactan en la Isla.

Las nuevas sustancias psicoactivas, más conocidas como el “químico” o “el papelito” son las de mayor consumo en Cuba. En la actualidad a nivel mundial se elaboran más de 1 500 tipos de drogas sintéticas entre las que se encuentran estas, las cuales han desplazado el mercado de drogas naturales ilícitas por su mayor potencia, adicción y lucro para los comerciantes.

MIEDOS TRAS UNA CASA VACÍA

“Consumo químico y también he probado hachís, marihuana y piedra. Un papelito es pequeño y una tira es más grande, como del tamaño de un carné. He fumado hasta cinco tiras al día. Todo depende del precio porque está caro: mil o dos mil pesos una tira, y no hay de dónde sacar el dinero. He vendido toda mi ropa, mis prendas. Tenía el pelo largo y también lo vendí.

“Al principio venía a consulta de modo ambulatorio: conversaba con la doctora Yani y no salía de la casa. Pero después recaí con más fuerza. Cuando llevas tiempo sin consumir, viene el proceso de abstinencia después de las 24 horas. Te pones mal, incluso agresiva. Lo mismo rompo en llanto que me paro y destrozo el cuarto. La vida te da alas y sueños, y el consumo te las corta”, confiesa Yamila desde la sala de la consulta de Psiquiatría del Hospital Provincial Eliseo Noel Caamaño.

Junto a ella, su madre quien ha sido testigo de cada historia narrada traga en seco. “Nunca me imaginé verla así. Para mí era excelente, inteligente, nunca me dio quehacer. Al principio no me di cuenta, pero las personas en la calle comenzaron a advertirme. Entonces es cuando sospecho y vengo a buscar ayuda al hospital pediátrico. Estuvimos un mes aquí y me fui contenta. Pero volvimos a lo mismo y ahora está perdida. Le da lo mismo subir una pared, que romper cosas. Necesito ayuda. Es una niña bella”, asegura.

Pero ella no es la única desesperada. En esos zapatos se encuentra más de una progenitora matancera. “Es lo más difícil que le puede pasar a cualquier ser humano”, comenta entre lágrimas una madre cuyos gemelos de 17 años intentan salir de la drogadicción.

“Hay que vigilar a los adolescentes, que en este caso son los que a veces hacen las cosas por desconocimiento, por experimentar sin saber que le llegó la desgracia a su vida. Los padres deben estar al tanto del comportamiento de sus hijos, de las compañías, saber con quién se reúnen, conocer sus entradas económicas y de dónde provienen”, aconseja.

Da igual si se trata de economías holgadas o de limitaciones, de si en el hogar escasearon los afectos o sobraron gustos y mimos, las drogas destruyen sin miramientos de edades ni clases sociales.

“Empezaron a faltar pertenencias de valor: ropas suyas, zapatos caros, celulares, equipos de juego; todo lo empeñaron o vendieron para poder consumir. A quienes venden no les importa que sean niños; su único fin es enriquecerse”, denuncia la madre de los gemelos.

“Estoy destruida física y mentalmente. No todas las personas tienen el nivel cultural ni la capacidad para poder llevar esto más allá del consumo en casa o saber qué hacer ante una sobredosis.

“Existe desconocimiento también en las instituciones y ello hace que muchos de estos jóvenes no puedan ser atendidos a tiempo. No es que ‘voy a averiguar en La Habana’; la ayuda en estos casos no puede esperar. Mi sugerencia es que estas entidades sigan poniéndose las pilas y agilicen su actuar, para que nuestros jóvenes no mueran de una sobredosis o cometan un hecho delictivo que los lleve a una entidad penitenciaria. Hay que cerrar filas contra la droga, para que las madres tengamos la tranquilidad y la felicidad de antes”, añade.

Detrás de la lágrima de una madre, esas que acompañan a consultas, sostienen la mano, pagan deudas y permanecen en pie mientras el mundo parece derrumbarse, conocimos al joven padre de familia que hoy trata de refugiarse en el trabajo luego de haber probado el papelito; o al muchachón que abandonó sus estudios por la adicción e intenta encontrar la salida en un área deportiva. Historias tristes, reales, que hablan de cuánto puede la droga desestabilizar los cimientos de una familia, de la sociedad…

PUNTO DE ENCUENTRO

“La facultad de química”, así apodaron, irónicamente, algunos vecinos de La Marina al conocido Parque Plástico, lugar de esparcimiento dedicado a los niños, que poco a poco fue cobijando a quienes decidían consumir el temido “químico”.

Entre los derruidos muros y los escasos toboganes más de uno se entregó a la adicción y progresivamente se fueron sumando otros hasta que se hizo notable que algo ocurría allí.

“La emprendieron con los vecinos, tiraban fango a las fachadas de las viviendas, apedreaban a las personas sin razón. Algunos llegaron a desnudarse, a emitir alaridos como si fueran lobos. Estaban fuera de sí. Era lastimoso presenciar aquello porque se trataba de jóvenes que hasta robaban para pagar la droga”, añade una residente de la zona.

La situación fue denunciada por los vecinos en varias ocasiones en espacios como la rendición de cuenta del delegado. Incluso, varios optaron por no dejar ir a jugar a sus hijos a este sitio por temor a la temeridad de quienes allí se reunían.

“Hubo un tiempo en que nos sentimos impotentes porque no vimos un accionar oportuno. Quizás porque se estaba estudiando el fenómeno e identificando a los vendedores, pues los consumidores son víctimas. Pensamos que no se le pondría freno, a pesar de los barrios debates, charlas y otras acciones profilácticas desarrolladas en la comunidad.

“Sin embargo, desde hace más de un mes se ha visto la labor de la policía que detuvo a algunos de los quimiqueros. Confiamos en que este fenómeno disminuya por el bien de ellos, los familiares y la comunidad”, comenta.

Si bien La Marina fue uno de los sitios visitados por estas reporteras, durante la investigación conocimos de otros sitios de la ciudad, el incluso, la provincia en las que se viven situaciones similares.

MIRADAS DE UN PROBLEMA GLOBAL

A escala mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que en 2023 unas 316 millones de personas, el 6 % de la población de entre 15 y 64 años, consumieron alguna droga —sin contar alcohol ni tabaco—. El cannabis continúa siendo la sustancia más utilizada, con 244 millones de consumidores; le siguen los opioides, con 61 millones; las anfetaminas, con 30,7 millones; la cocaína, con 25 millones; y el éxtasis, con 21 millones.

El cannabis, la marihuana y sus derivados, como el hachís, provocan alteraciones de la percepción, la memoria, la atención y la coordinación. Su consumo frecuente durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral, elevar el riesgo de dependencia, ansiedad, psicosis y bajo rendimiento escolar. Sin embargo, el mayor peso de la mortalidad asociada a las drogas recae en los opioides —heroína, fentanilo y otros analgésicos opioideos—, que deprimen la respiración y pueden causar una sobredosis mortal.

En Cuba, los cannabinoides sintéticos —conocidos popularmente como “químico”, “kimiko” o “papelito”— constituyen una preocupación creciente, pues son mezclas producidas en laboratorios y aplicadas sobre papel, con efectos impredecibles y potencialmente más peligrosos que los de la marihuana natural.

La incautación de drogas inicia en la frontera

La Organización Panamericana de la Salud señala que en 2021 el consumo de drogas se asoció con casi 500 000 muertes y unos 28 millones de años de vida saludable perdidos por discapacidad o muerte prematura. Además, alrededor de 61 millones de personas viven con trastornos por uso de drogas; es decir, casi una de cada cinco personas que consume drogas desarrolla problemas de salud significativos o dependencia.

En la Isla, la tenencia y el tráfico está penalizado conforme a la Ley 151 de 2022, Código Penal. La tenencia simple de cocaína u otras sustancias de efectos similares o superiores puede acarrear de uno a tres años de privación de libertad, multa de 300 a 1 000 cuotas o ambas; en el caso de la marihuana y sus derivados, la sanción prevista es de seis meses a dos años de privación de libertad, multa de 200 a 500 cuotas o ambas.

La producción, elaboración, transporte, tráfico, introducción o extracción de drogas ilícitas, así como la tenencia con propósito de traficar, se sancionan con penas de cuatro a diez años de privación de libertad. Cuando los hechos involucran cantidades relativamente grandes, la pena puede alcanzar de 10 a 30 años, privación perpetua de libertad o, en los supuestos más graves previstos por la ley, la pena de muerte.

Lamentablemente para el desarrollo de este material no pudieron ser obtenidas cifras oficiales de la provincia de Matanzas, a pesar de las gestiones desarrolladas por estas reporteras y que explicarían y contextualizarían aún más la situación que presenta el territorio en este sentido.

TOLERANCIA CERO

Yudelkis Hernández Bernal, fiscal provincial con vasta experiencia en procesos relacionados con las drogas, advierte que en los últimos años se ha visto un incremento discreto en hechos asociados al tráfico en la provincia. Al menos así lo percibe en los procesos que ha podido atender.

“Es preocupante ver cómo adolescentes y jóvenes consumen los denominados cannabinoides sintéticos, que son los que más circulan en la provincia. Esta tendencia se ha incrementado y es necesario hacer un llamado a los padres, a la familia y la comunidad para que detecten este tipo de conductas a tiempo”, añade.

Como parte de la labor de prevención que desarrolla la Fiscalía de conjunto con otras instituciones se efectúan charlas educativas en escuelas y otros escenarios.

“A veces quienes tienen bajo su tutela a los adolescentes, están sumidos en una vorágine impuesta por las limitaciones y se centran solo en proporcionarles las condiciones materiales sin reparar en las carencias emocionales que tienen ellos. Al principio comienzan buscando drogas lícitas como el alcohol o el cigarro, que son una puerta de entrada a las drogas ilegales. Hoy resulta más fácil que en décadas anteriores adquirir el papelito o el químico y la percepción de riesgo también ha disminuido, pues antes los padres advertían constantemente del peligro que representaban y en la actualidad como vienen en tantas presentaciones como caramelos, picadura, a veces no saben ni que consumen sus hijos”, explica Hernández Bernal.

Analiza la especialista que en la provincia se ha podido observar un incremento en las grandes ciudades: Matanzas, Cárdenas y también han existido casos en Jagüey Grande. “Hay que aclarar que en Matanzas no se produce la droga, en los casos que hemos visto se traslada casi siempre desde La Habana. Sin embargo, en menor medida se pueden encontrar en el territorio siembras de marihuana, arribo de recalos a las costas o consumo de fármacos con un efecto similar a las drogas.

“En Cuba hay una política de tolerancia cero en este sentido. Por ello existe severidad en la respuesta penal para los que cometen delitos asociados al tráfico y uso ilícito de drogas y otras sustancias de efectos similares. Los hechos de este tipo constituyen máxima prioridad para el Estado y la sociedad, porque afectan la salud de los consumidores, ponen en riesgo la estabilidad de las familias, la tranquilidad ciudadana, el orden social establecido y la seguridad nacional”.

El Código Penal tipifica con sanciones severas la producción, elaboración, transporte, tráfico, introducción o extracción del territorio nacional, así como la tenencia de drogas ilícitas o sustancias de efectos similares.

Prevenir es para la Fiscalía también una misión de máxima prioridad. Por ello sus fiscales, de conjunto con otros profesionales, desarrollan acciones sistemáticas en centros educacionales, laborales, productivos y en las comunidades, con la impartición de charlas educativas sobre los efectos de las drogas, su impacto en la salud y las consecuencias jurídico legales del tráfico.

Como parte de la labor de prevención que desarrolla la Fiscalía de conjunto con otras instituciones se efectúan charlas educativas en escuelas y otros escenarios.

Sin embargo, Hernández Bernal alega que si bien se hacen esfuerzos extraordinarios en medio de circunstancias complejas hoy constituye una debilidad no contar en el territorio con un centro de deshabituación para tratar a los adolescentes. “Aunque en el pediátrico se atienden estos casos, existe la necesidad de crear un sitio para que quienes tengan la voluntad de dejar el consumo puedan internarse y hacerlo con un equipo multidisciplinario que los apoye y no tengan que esperar por un traslado al centro de La Habana”.

PROTEGIENDO DESDE LA FRONTERA

El aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero, cuenta con la segunda oficina creada en el país de Aircop, una iniciativa que fomenta la colaboración de Cuba con otros países, organizaciones internacionales y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“El narcotráfico es un problema transnacional que requiere una respuesta integrada. Esta cooperación facilita canales de comunicación en tiempo real y un intercambio más efectivo de amenazas y actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. Hemos recibido varias preparaciones con profesores de esa oficina, lo que ayuda a reducir los ilícitos”, considera Yenelis Montero González, jefa de terminal de Aduana en el aeropuerto.

Desde su creación, las oficinas de Aircop en Cuba han permitido aumentar la incautación de drogas y mejorar la calidad de las operaciones, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad aeroportuaria. “Trabajamos en conjunto con los órganos operativos, dígase Contrainteligencia y la Dirección Nacional Antidrogas, lo que facilita el trabajo de la oficina”, explica la especialista.

La aduanera, con años de experiencia en la profesión, refiere que cuando la importación de droga es escasa se considera destinada al consumo. “En estos casos se aplica el decomiso y la multa. Pero cuando las cantidades de drogas y otros estupefacientes resultan recurrentes, indican que pueden estar destinadas al tráfico, de ahí que se proceda al decomiso y se formule la denuncia por un delito de tráfico de drogas.

En el aeropuerto matancero la mayoría de los casos que detectamos se vinculan al consumo. Recuerdo en una ocasión que las sustancias venían ocultas dentro de una esfinge, una imagen religiosa de barro. A veces, los modus operandi —más habituales en el aeropuerto internacional José Martí— consisten en camuflarlas dentro de cremas, dobles forros de equipajes, tubos de maletas de mano y hasta bolsas de pañales. Lo que más se intenta introducir son los llamados químicos, que, si bien son muy difíciles de producir, resultan fáciles de enmascarar”, relata.

Desde las fronteras, también desempeña un papel crucial la dupla hombre-can, entrenada para detectar no solo drogas, sino también explosivos que puedan atentar contra la seguridad en los aeropuertos.

PARA ALEJAR LOS DEMONIOS

El sistema de salud es otra de los pilares en la rehabilitación de adolescentes y jóvenes.“El sistema de salud está diseñado —con el equipo básico de salud, médico y enfermera, psicólogos— para identificar a los posibles consumidores, aunque un papel fundamental lo tiene la familia, primera en percibir los cambios de conducta y quien debe acercarse a los servicios médicos”, explica el doctor Julio Hernández Sánchez, director de Asistencia Médica de la dirección provincial de Salud.

“Lo primero es desintoxicar al paciente, que debe permanecer, como promedio, entre 15 y 21 días desintoxicado para poder llegar a un centro de deshabituación en La Habana. Aquí pueden acercarse a los centros de salud mental existentes en todos los municipios y, en los hospitales territoriales o provinciales, a los servicios de psiquiatría. En el caso de la pediatría, la desintoxicación debe realizarse con el paciente ingresado, porque puede traer consecuencias para su salud”, precisa el especialista.

“Antiguamente se consumían drogas, pero no en edades tan tempranas”, considera la psiquiatra Yanirelys Pérez Fundora. “La adolescencia es, por sus características, una etapa de experimentación. Producto de todas las carencias que tenemos ahora, tanto sociales como económicas, hace alrededor de un año se pensó, como estrategia del país, crear en los hospitales provinciales salas de deshabituación. El servicio de psiquiatría tiene su área convencional y logramos, a raíz de la demanda de estos niños que consumen drogas y de las consecuencias sociales y biológicas que tiene, crear esa sala en el pediátrico matancero”.

“Hemos tenido pocos pacientes. La alta demanda la tiene el centro de deshabituación de La Habana, que cuenta con 20 camas, las cuales no dan abasto. Entre los principales riesgos del consumo está, en primer lugar, la edad: el adulto tiene su personalidad estructurada, mientras que estos niños están sometidos a cambios constantes. También influyen la baja autoestima, las carencias afectivas, el ambiente ocioso y la falta de recursos. Algunos pacientes pueden tener comorbilidades asociadas, enfermedades, pero son la minoría. La exposición prolongada a la tecnología, que también genera adicción y afecta el cerebro, provoca altos niveles de ansiedad y una búsqueda de respuestas inmediatas, sin autocontrol. Muchas veces el adolescente no consume porque ya es adicto, sino por aprobación social, para que lo acepten, encontrando un refugio en la droga”, refiere Pérez Fundora.

Según la especialista, cada caso se aborda de manera diferente según sus particularidades: se ingresa al paciente, se le realiza una entrevista y se elabora la historia clínica; luego se efectúan exámenes complementarios para evaluar la repercusión orgánica de la sustancia. Unos 15 días después, en dependencia de cada paciente, comienza la deshabituación, donde el psiquiatra desempeña un papel fundamental en la terapia.

“La familia resulta un pilar importante, pero lo más vital es la voluntad del paciente. La adicción es una enfermedad crónica, como el alcoholismo o la hipertensión arterial; sin embargo, nada podemos hacer si el enfermo no colabora. Aunque sea menor de edad, se requiere la voluntad del menor. Aquí no podemos tener a nadie encerrado ni obligado”, advierte.

Además de la desintoxicación, otro proceso trascendental es la reinserción social una vez superada la adicción. Ricardo Muñoz, director provincial de Educación, enfatiza que todos los jóvenes en edad escolar que abandonaron los estudios —ya fuera en la secundaria básica, el preuniversitario o una carrera de perfil técnico— tienen el derecho de regresar a las aulas. “En el caso de los que ya no tienen edad escolar, se mantiene la facultad obrera para los jóvenes trabajadores que deseen terminar el bachillerato. Los que concluyen el duodécimo grado por esa vía también pueden optar por una carrera universitaria, en la modalidad de curso para trabajadores”, explica.

El consumo de drogas es una realidad dolorosa y que, por desgracia, ya no nos resulta ajena como sociedad. Su impacto devastador puede sentirse en muchas familias que, a veces, bajo el velo de la vergüenza, el miedo o la desconfianza tardan en pedir ayuda o denunciar esta situación.

Si bien en la Isla están creados los mecanismos de control y apoyo integral para enfrentar el tráfico y brindar a las víctimas y sus familias el acompañamiento necesario, este no siempre llega de manera oportuna y el camino puede tornarse más azaroso para quienes asumen en silencio las consecuencias de este fenómeno. (Por: Ana Cristina Rodríguez Pérez y Jessica Acevedo)

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