La presentación de duos invitados a la 16 muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzandos y los estudiantes de las escuelas de arte de esta ciudad, devino especial saludo al aniversario 39 de la Compañía Danza Espiral, dirigida por la maestra Liliam Padrón.

En el escenario del Teatro Sauto, Monumento Nacional, mostrarán su talento hasta el 29 de noviembre venidero 14 parejas, integradas por alumnos del nivel elemental y medio de la enseñanza artística en la ciudad, así como también invitados como la Compañía Novadanza y el Grupo de Experimentación para Danza y Expectáculos.

Resaltó durante la jornada la utilización por vez primera en el evento del sistema Pylso a cargo de Narud Producciones, diseñado con el propósito de procesar con mayor agilidad los votos del público para elegir la pareja merecedora del Premio de la Popularidad.

Yordys Daniel Román Barrios, integrante de la Compañía Danza Espiral, expresó que Luxiria, coreografía interpretada este viernes durante Danzandos 2026, supone el resultado de jornadas intensas de trabajo, de apoyo por parte de su pareja en la vida y en la danza y un honor, pues al ser de la casa la acogida resalta.

Román Barrios refirió además que aunque siempre quedan detalles por perfilar, la comodidad acompañó en el escenario del Teatro Sauto y el calor del público de la Atenas de Cuba viajó en el aplauso al final de los movimientos fuertes, pero elegantes.