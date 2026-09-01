Inicia el curso escolar 2026-2027 en la provincia de Matanzas

Al ritmo de una conga, maestros y alumnos de la escuela primaria Seguidores de Camilo y Che, centro educacional vinculado a la Unesco, desfilaron por varias calles del Naranjal, para dar comienzo al acto provincial del inicio del curso escolar 2026-2027 en Matanzas.

Durante la ceremonia, el estudiantado, junto al claustro de profesores rindió homenaje a dos cubanos entregados a la hazaña de educar y enseñar en la Isla, nuestro Héroe Nacional, José Martí y el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, este último de manera especial por la reciente celebración de su centenario.

La directora del centro, Keyler Orfila González afirmó que cada año lectivo trae consigo nuevos retos y oportunidades para los educandos. Además, para ellos significa reencontrarse con sus compañeros, obtener conocimientos, desarrollar habilidades y proponerse metas que les permitan crecer como personas, asimismo, cumplir con el estudio y el cuidado de la escuela.

El primer día del curso escolar es importante, tanto para la familia como para los educadores. No obstante, quienes esperan dicha fecha con alegría y anhelo son los más pequeños de casa.

“Ahora estoy en sexto y me siento emocionada por aprender nuevos contenidos y superar este año”, expresó Emily Navarro Barrera, igualmente Arlenys López, estudiante de cuarto grado comentó que con mucho entusiasmo vuelve a ver a sus amigos y espera ansiosa por las clases de matemática de su profesora.

“La dirección general de la provincia de Matanzas no está exenta de toda la situación económica que tiene el país, a pesar de ello existe un compromiso de las autoridades y del propio sector para garantizar hoy, 1 de septiembre, el inicio del curso escolar en 506 instituciones educativas, con una matrícula de más de 95 000 estudiantes”, expresó Ricardo Muñoz Alonso, director general de Educación en Matanzas.

Además, el directivo enfatizó cómo, a partir de la propia situación existente en el territorio, se crearon diferentes variantes para la atención en todos los niveles educativos con sus particularidades; pero todos con el mismo objetivo, garantizar la educación en el territorio.

El acto estuvo presidido por el Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora, Marieta Poey Zamora. También asistieron dirigentes de varias organizaciones como los Comités de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.