Fuerzas del Minint evitan vandalismo en viaducto de Matanzas

Dos individuos fueron interceptados cuando intentaban sustraer ocho tubos de aluminio de la baranda de uno de los puentes del viaducto de Matanzas, en la zona de La Playa, informaron a Girón fuentes del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 12 de agosto, cuando la oportuna acción de la policía impidió que se concretara la sustracción y se evitaran daños mayores a la estructura del puente. Según el parte ofrecido a esta redacción, los implicados fueron detectados in fraganti y recibirán «el tratamiento correspondiente, según lo establecido en la ley», aunque no se precisó las figuras delictivas que podrían imputárseles.

El viaducto de Matanzas, una infraestructura vial clave para la conexión con el polo turístico de Varadero, ha sido objeto en los últimos meses de varios incidentes similares. Fuentes del Minint han señalado que, en muchos de estos casos, los autores aprovechan instalaciones aisladas o con poca vigilancia para sustraer materiales, que luego son revendidos en el mercado informal.

Las fuerzas del Minint en la provincia enfrentan además un incremento en el robo de aceite dieléctrico de transformadores, que ha dejado a comunidades enteras sin electricidad y ha causado daños a los equipos del sistema energético. A principios de mes, también se reportó la desaparición de una sección de barandas metálicas de otro puente en la ciudad.

Las autoridades han intensificado los patrullajes y la vigilancia en zonas vulnerables, y trabajan en coordinación con las comunidades para reportar actividades sospechosas. El Minint ha insistido en que estos actos atentan contra el patrimonio común y la seguridad de la población, y ha reiterado su política de «tolerancia cero» frente a las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

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