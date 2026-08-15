Maravillas de la Infancia: 25 años como cultivador de sueños

Integrantes y directivos del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia: Cultivador de Sueños celebraron su 25 aniversario en una gala artística en el Teatro Sauto en la mañana de hoy 14 de agosto, como parte de la jornada por el centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

María Eugenia Romero García, líder del proyecto, compartió: “Maravillas de la Infancia nació el 13 de agosto de 2001. Inició con 10 niños y hoy tenemos más de 200 integrantes, entre los que son fijos y los que participan de la barriada. Para mí significa amor, sueños, desafíos, pero sobre todas las cosas significa satisfacción y motivación”.

A su vez, Romero García otorgó la condecoración 25 aniversario a varias instituciones y personalidades por el apoyo durante estos años: el Cuartel de Bomberos Enrique Estrada; Noslen González Sosa, subdirector provincial de Cultura; el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles; el Teatro Sauto, entre otras, así como a los 25 niños más destacados dentro del grupo.

Dichos organismos también galardonaron, recíprocamente, a la directora del proyecto sociocultural, por su incansable labor con los niños y jóvenes en defensa del arte y los valores humanos.

“Es un proyecto que surge en la comunidad y que tiene el mérito de saber mantenerse y crecer, a pesar de las limitaciones que presentan hoy las familias matanceras. Un proyecto que ha sabido transformar el barrio y la cultura en momentos complejos, durante la covid-19”, por ejemplo, comentó Osbel Marrero, director provincial de Cultura.

La danza y el canto protagonizaron la velada con un popurrí de bailes populares cubanos, coreografías de danza contemporánea, así como un variado de canciones de repertorio nacional y foráneo, entre ellas: Flor pálida, Que suenen los tambores, Como la flor, Soy rebelde, etc.

María Eugenia, además, expresó que en el futuro pretenden terminar de restaurar la sede del proyecto, ya que Versalles está necesitado de centros de recreación tanto para niños, jóvenes y adultos, y que su deber no solo es con la cultura, sino también con la comunidad.

(Por: Gisselle Brito García)