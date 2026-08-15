Policlínico de Perico recibe donación de medicamentos e insumos médicos procedente de Brasil

El Policlínico «XXX Aniversario del Moncada», en el municipio matancero de Perico, fue beneficiado con una importante donación de medicamentos e insumos médicos que llega como resultado del hermanamiento entre Cuba y Brasil, gracias a la gestión de la Red Solidaria Alborada Latina y la colaboración de la comunidad local.

La entrega, confirmada por el primer secretario del Partido en el municipio, Carlos Clemente Carmona, a través de su perfil en la red social Facebook, constituye una muestra de la cooperación internacional que, a pesar de las dificultades, mantiene vigente el espíritu de solidaridad entre los pueblos de América Latina.

La Red Solidaria Alborada Latina, fundada por amigos de Cuba en Brasil y encabezada por el activista Alfredo Flavio Dos Santos, ha desarrollado diversas acciones de apoyo a instituciones de salud en la Isla. Entre sus beneficiarios figuran el Hospital Calixto García, en La Habana; el Policlínico IV Congreso del Partido, en San Antonio del Sur, Guantánamo; y el Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, entre otros centros.

El primer secretario del Partido en Perico, Carlos Clemente Carmona, reconoció el valor de la ayuda recibida. «Cada fármaco, cada insumo, representa mucho más que un recurso material, es una invaluable muestra de amor hacia nuestra Patria y hacia cada cubano que día a día confía en nuestra salud pública», expresó.

Clemente Carmona extendió «gracias infinitas a quienes hacen posible que la solidaridad no sea solo una palabra, sino una acción que salva vidas», al tiempo que destacó el papel de las personas de Perico que «abrieron sus puertas y corazones para hacer llegar esta ayuda hasta nuestra casa».

La donación a Perico se enmarca en un contexto de creciente cooperación entre Cuba y Brasil en el ámbito de la salud. En mayo de 2026, el gobierno de Brasil entregó un donativo de medicamentos antituberculosos que benefició a cerca de 10 mil pacientes. En agosto del mismo año, el Movimiento Sin Tierra (MST) entregó 7,6 toneladas de medicamentos al sistema nacional de Salud Pública.