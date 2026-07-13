Unión de Reyes recuerda el legado de Juan Gualberto Gómez en el 172 aniversario de su nacimiento

Con el depósito de una ofrenda floral ante el busto del patriota insigne Juan Gualberto Gómez inició la jornada de homenaje dedicada al destacado patriota, periodista y ferviente defensor de la independencia de Cuba, al cumplirse 172 años de su natalicio.

La Casa de Cultura que lleva su nombre acogió un encuentro con la historia, espacio en el que rememoraron la vida y el pensamiento de quien fuera el hermano negro de José Martí.

Durante la actividad resaltaron la trascendencia de su obra política y periodística, así como la vigencia de sus ideales en la construcción de la sociedad cubana.

Como parte del homenaje, el combatiente de la Revolución Gerardo Linares compartió con los asistentes unas palabras dedicadas a la trayectoria del patriota insigne de la provincia y el municipio.

Este hombre íntegro, su compromiso con la libertad de la nación y la fidelidad que mantuvo al ideario martiano, constituyen valores que continúan siendo referentes para las nuevas generaciones.

Representantes de organizaciones políticas y de masas, autoridades del municipio participaron en la conmemoración, que también incluyó un momento cultural. Artistas aficionados ofrecieron décimas inspiradas en la fecha, mientras la cantante Mariela Olivera interpretó el tema musical Todo por Cuba.