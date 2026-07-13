Elián González: “Por mucho que el pueblo cubano esté cansado, sabe dónde está el mal”

Elián González, el pequeño Eliancito, el niño balsero que vio morir a su madre en la travesía desde Cuba hacia Miami en 1999 y copó portadas en todos los periódicos del mundo, es hoy, a sus 32 años, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. “Yo no me metí en la política. En Cuba hay varias formas de llegar a diputado. Una es por selección en los barrios, en las circunscripciones, donde puedes empezar como delegado. Otra forma, como es mi caso, es que las organizaciones populares te puedan nominar. Yo salí en 2022. Y mi municipio, Cárdenas, me llevó a elecciones”.

El niño Elián de aquel fin de siglo, de milenio, se convirtió en un niño símbolo, en un niño trofeo de seis años por el que competían los anticastristas y los castristas. Los primeros lo querían en EEUU para denigrar al régimen de Fidel Castro. En la isla, grandes manifestaciones apoyaban al padre de Elián, que quería regresar con el niño. El asunto llegó al Congreso estadounidense y a los tribunales federales. Un batallón de agentes de Inmigración asaltó con subfusiles automáticos la casa donde se refugiaba el niño. Uno de ellos apuntó a Elián y el fotógrafo Alan Díaz ganó el Pulitzer por la imagen. El niño regresó a Cuba.

Este julio, Elián visitó España invitado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) para recabar apoyos y “trasladar a España la idea de lo que está pasando en Cuba y, más concretamente, de lo que necesitamos de esta solidaridad”. También lo acogió la Semana Negra de Gijón, siempre en combate.

Te voy a dar una opinión muy subjetiva. Yo esperaba que las amenazas de invasión de Donald Trump hacia Cuba tuvieran más impacto en la prensa, en la calle, ¿sabes? Observo más indiferencia de la que esperaba. Porque Cuba, al final, es un pueblo hermano, como se dice, ¿no? Nos une una historia de claroscuros, como son todas las historias. ¿Cómo lo percibes tú desde allí? Y desde aquí, en estos días.

Lo que pasa con Cuba es que el tema está muy manipulado por los medios que se mueven desde Estados Unidos, y que hablan muy mal de nosotros. El español promedio, lo que conoce de Cuba es que hay comunismo y que es lo peor.

El español promedio, lo que conoce de Cuba es que hay comunismo y que es lo peor

Bueno, no te creas. Entre mucha gente de izquierdas, hay una simpatía enorme aquí.

Precisamente eso. Entre la gente de izquierda es donde nosotros percibimos esta amistad. Pero las personas que no se inmiscuyen en la política, el ciudadano común está más alejado. Se creen ese cuento, esa retórica de Cuba como país donde existe una dictadura y una población a la que se reprime. Pero yo creo que las sociedades, cualquiera que sea, y España ha sido un buen ejemplo de eso, cuando les llega el detalle, el conocimiento de lo que de verdad está pasando, logran movilizarse y hacen de la nuestra su causa también. Hoy Cuba está bajo amenaza de guerra, pero no está en guerra. Aún no ha llegado al pueblo español esa necesidad de luchar por Cuba. Porque no les ha llegado a través de los medios. Ponemos el ejemplo de Palestina: eso sí llegó. Vieron un pueblo masacrado, y se multiplicaron las movilizaciones populares en respaldo a Palestina. Llama mucho la atención que, mientras se habla de una juventud desmotivada políticamente, sea precisamente la juventud la que ha encabezado muchas de estas marchas pro-Palestina en España, en Italia, en el propio Estados Unidos. Yo creo que lo que falta es conocer qué está pasando con Cuba, el riesgo en que vivimos los cubanos. Se sumarán entonces a nosotros. Los que conocen son los que simpatizan.

Muchos medios de comunicación interpretan las reformas del presidente Miguel Díaz-Canel como un paso hacia el capitalismo. Incluso como una rendición ante Donald Trump.

Bueno. Las reformas tienen muchas formas de leerse. La realidad de Cuba es que hoy vive el peor asedio, un asedio que podemos llamar medieval, brutal, sin ninguna legitimidad. Cuba no es un país que patrocine el terrorismo ni que esté en guerra con nadie. Tampoco le ha provocado ningún mal a nadie. Pero nos castigan con este asedio, que hoy está dejando a la población de Cuba en penumbra. El peor bloqueo vivido en la etapa revolucionaria. Se hizo necesario buscar cualquier vía para salir adelante, para subsistir. Si hoy se nos niega el acceso, por las vías tradicionales, de todos los insumos que necesita el país, habrá que buscar otras vías. Y una es abrirse a un sector privado que puede hacerlo. La idea nuestra es abrir la orilla para que lleguen recursos, para que siga entrando oxígeno y poder respirar. Apenas unos días después de anunciar estas medidas, Trump le da licencia a Irán para exportar combustible, aunque añade tres excepciones: Crimea, Corea del Norte y personas y entidades radicadas en Cuba.

Pero no contestas a mi pregunta. ¿Realmente es una apertura del proyecto socialista hacia un sistema más mixto, más cercano, por ejemplo, al modelo chino? Y perdona por la simplificación.

Yo no sabría darle una respuesta concreta. Lo que puedo confirmar es que son medidas necesarias. Pero, como decía nuestro presidente, sin perder de vista el rumbo, solo para poder llevar prosperidad, salud y educación a nuestro pueblo. Eso sí. Nosotros siempre hemos partido de una premisa: no vamos a copiar ningún modelo. No copiamos el ruso, no copiamos el chino. Estamos intentando construir nuestro socialismo. Siempre se decretó el carácter socialista, pero no existieron las bases para que en Cuba se haya alcanzado el socialismo. Aspiramos a ello, a nuestro paso, a nuestro estilo y buscando la forma de que sea viable para que llegue a todos. Claro, la dificultad es enorme sufriendo el aislamiento desde el principio de la revolución.

Este martes pasado, la Asamblea General de la ONU ha vuelto a dar una muestra de apoyo mayoritario a Cuba y contra el bloqueo con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. Ocurre cada año desde hace décadas y nunca pasa nada.

Es lo más hipócrita. Vamos para treinta y tres años que se realizan las votaciones en Naciones Unidas para poner fin al bloqueo, diciendo que es injusto, que debe cesar. Como decimos nosotros en Cuba, se limpia, pero importa poco. En esta ocasión, sucedió algo que nunca había ocurrido. Se pudo demostrar que el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, envió cables haciendo presión a otros países, diciendo que EEUU iba a estar atento a cuál iba a ser su respuesta. Es la política del mafioso, del malo del barrio, intimidando a los demás.

Os ha hecho mucho daño el secuestro de Nicolás Maduro. El nuevo Gobierno de Venezuela, con Delcy Rodríguez a la cabeza, se ha distanciado de vosotros.

Bueno, hasta el momento, los canales diplomáticos siguen abiertos, igual que siempre. Cuba mantiene sus relaciones de cooperación con Venezuela. Los médicos cubanos siguen allí, no se han retirado. Incluso, después del devastador terremoto, enviamos más personal sanitario y rescatistas. Las relaciones siguen en pie. Nosotros nunca pretendemos imponer nuestra voluntad a otro pueblo. Hemos luchado mucho durante todos estos años precisamente por eso: para que EEUU no quiera venir a mandar en nuestra casa. Nos decepciona mucho lo que ha pasado. Unos años atrás, a mí me hablaban de magnicidio, o de secuestrar a un presidente así, por la fuerza, enjuiciarlo…, y yo decía que son cosas del pasado, que eso no podía suceder ya en estos momentos. Como si me hablaran de una guerra entre Cuba y Estados Unidos. Y yo decía: no, eso es imposible. Y hoy lo tenemos ahí. Y para eso nos preparamos. Pero al final decepciona. El mundo se movilizó en parte, pero no fue suficientemente enérgico para que Maduro volviera a su país. Y todo con unas acusaciones tan banales, estúpidas, que no se las cree ni el propio gobierno norteamericano.

¿Hay temor en la sociedad cubana, en las calles, a esa posible invasión? Y hablas de que os estáis preparando. ¿Cómo os estáis preparando?

Cuba siempre ha sido un país preparado para defenderse. Jamás atacaremos a nadie, pero siempre nos preparamos para defendernos. Nuestra vocación es humanista, solidaria, soberana, decidimos ser libres y vivir en paz. Ahora, esa paz no nos obliga a ser sumisos. Es una paz que estamos dispuestos a defender. Vemos todo esto que se teje sobre Cuba, con amenazas cada día más rotundas, con la presencia ya en los mares de buques que se están preparando para invadir… También se oye mucha especulación desde los medios manipulados por Estados Unidos incentivando el temor. Claro que el pueblo tiene que estar asustado. Sería muy idiota un pueblo que desee la guerra para su país. Las bombas no caen sobre una ideología. Caen y matan familias, sean niños, adultos, de izquierda, de derecha, vivan bien, mal, trabajen para el gobierno, estén o no estén con la revolución.

¿Delcy Rodríguez os ha traicionado y ha traicionado el bolivarianismo?

Incluso, desde antes [del secuestro de Maduro], la ayuda no llegaba porque no puede llegar. Tenemos un ejemplo claro: el buque petrolero venezolano [Olina] abordado por la Guardia Costera y la Marina de EEUU [enero de 2026]. Aunque quisieran ayudar, se lo impedirían.

Supongo que lo mismo se podrá responder sobre el Brasil de Lula da Silva.

Sí, yo creo que sucede igual… Quien mejor lo dijo fue Díaz-Canel: Cuba ha practicado la solidaridad, pero siempre con el basamento de que no la damos para recibirla, después, a cambio. Si viene, la deseamos, la necesitamos, pero no es nuestra actitud exigirla. Y sí, a veces sentimos que se podría hacer más desde el resto del mundo. Hoy es más fácil para organizaciones solidarias, no gubernamentales, enviar ayuda a Cuba en un contenedor que para cualquier gobierno. ¿A nivel estatal se podría hacer más? El bloqueo también lo sufren quienes intentan ser solidarios con Cuba. Hay que pensar que los costes se triplican por enviar algo a Cuba. Las vías que había en otro momento están cerradas. A los gobiernos les resulta imposible enviar combustible aunque quieran. Aspiraríamos a más ayuda, pero no podemos forzarla. Tiene que ser como la que ha practicado Cuba, solidaria, a voluntad propia. No estamos para imponer.

El embargo se inició en 1962 y el pueblo cubano sigue aguantando, y, parece, sigue fiel a sí mismo. No sé si se puede añadir que fiel también a su revolución.

Sí, okey. El pueblo de Cuba se ha formado sobre bases muy sólidas. Puede estar descontento, puede estar abrumado, fatigado por todo lo que está viviendo, pero también tiene una capacidad para defender su soberanía, para sentirse muy orgulloso de lo que ha logrado significar para el mundo, y no se ve dejándolo ir. Hoy el pueblo está sometido al peor bloqueo, a la peor crisis durante el período revolucionario. Los logros de la revolución, la salud, la educación, han colapsado. No hay entrada de capital, no hay entrada de divisas, de combustible, de medicinas, no hay electricidad, y eso provoca malestar, que es lo que busca el americano. Esa fatiga se vuelve en contra del gobierno cubano. Pero yo creo que el pueblo cubano ha demostrado ser de la más alta estirpe, un pueblo capaz de resistir, se le ha pedido resistencia, se le ha pedido lo impedible a cualquier otro pueblo del mundo. Yo creo que nadie lo hubiese resistido, nadie. Creo que, gracias a cómo nos hemos formado, hoy seguimos en pie. Si en cualquier otro país del mundo dices que en seis meses solo ha entrado un buque petrolero, que se han cerrado todas las vías de acceso, y que sigue en pie, que sigue viviendo, que sigue subsistiendo… Eso, a cualquier otro pueblo le resultaría imposible, yo creo. Por mucho que el pueblo cubano esté cansado, sabe dónde está el mal. Y desde dónde se le causa el daño.

Pareces convencido de que se podrá seguir resistiendo. ¿No es excesivamente optimista?

A veces es difícil. Los medios los domina el imperialismo. Están dominados desde occidente por las transnacionales, por los que se subordinan al poder económico. Y es difícil llevar la verdad al pueblo. Es difícil porque también ese pueblo está siendo sometido a ese poder mediático, y cada vez la mentira les corroe más. Pero, aun así, se mantiene.

Este bloqueo está matando gente, ¿no? Antes hablabas de hospitales sin electricidad, sin medicamentos...

Cuando decimos matar, hay que profundizar en lo que ha pasado. Cuba llegó a indicadores de mortalidad infantil semejantes a los países más desarrollados de Europa. Y muy inferiores a los de nuestros hermanos de Latinoamérica [antes de la llegada de Trump, era de 4,8/1.000; en 2024 había crecido hasta el 6,8, según la Organización Mundial de la Salud]. Hoy, esa mortalidad ha subido. No es para nada fácil ni humano trabajar en un hospital con constantes cortes de energía, sin medicamentos, sin insumos médicos, y es lo que está viviendo Cuba. Este bloqueo es genocida, está matando cubanos, está matando niños.

Vienes a España a buscar solidaridad. Estuviste en Gijón. Hoy, en Valencia.

El movimiento de solidaridad está haciendo una campaña para llevar paneles, para llevar energía solar al hospital oncológico-pediátrico William Soler. Para atender a niños con cáncer. Cuba tuvo indicadores altos, comparables a los de países desarrollados, en tratamiento contra el cáncer en la población pediátrica. Hoy estas vidas están siendo truncadas. Hoy no hay los medicamentos necesarios para esos tratamientos.

Cuando llegó Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, se pensó que podría abrir un poco el cerco, el bloqueo a Cuba. Mucha gente se sintió decepcionada con el Nobel de la Paz.

Sí. A ver, Obama en su última etapa realizó ciertos cambios. A mí me gusta hacer una analogía. El gobierno norteamericano coge a Cuba, le tapa la nariz, le tapa la boca, y después le dice: oye, respiras mal. Ajá. En el caso Obama, él abrió un poco esto, y, como yo digo, nos permitió respirar al menos por un solo orificio. Pero, solo con eso, fue abismal el cambio que se pudo percibir en Cuba. Empezaron a entrar cruceros, se veía turismo en La Habana. El turismo es el sector dinamizador de la economía cubana, el que más rápido juega a traer divisa. Y, si no hay divisa, no hay cómo comprar insumos médicos, no hay cómo comprar material escolar. Obama significó eso. Demostró que, después de tantos años de bloqueo, no estábamos mal. Nos dejaron respirar un poco y fuimos a mejor. Y, si nos dejaran respirar al completo, a mejor aún podríamos ir. También Cuba se abrió un poco más al sector no estatal. Comenzamos a ver más mipymes [pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas; se aprobaron por decreto ley en 2021], cada día había más trabajadores por cuenta propia, y hubo un esplendor en Cuba, y se vio, y yo recordaré, siempre, esa etapa en que no había apagones y funcionaban los hospitales, y había insumos y había todo. Entonces llega Trump e impone más de doscientas medidas, y empieza un estrangulamiento progresivo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Yo entiendo eso de que América es para los americanos, pero no en el sentido de la doctrina Monroe [el presidente James Monroe proclamó en 1823 que América debía ser un continente libre de colonialismo europeo]. No para que toda Latinoamérica, toda Sudamérica, sean el patio de los Estados Unidos. Quien gobierne Estados Unidos tiene que interesarse por su pueblo, no por el mío. Haz lo mejor para tu pueblo, pero deja al mío vivir. El ciudadano norteamericano no puede viajar a Cuba. Y nos acusan a nosotros de no tener libertades. Yo puedo tomarme una cerveza norteamericana, pero los norteamericanos no pueden tomarse un ron cubano, ni fumarse un habano. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Quién es el que no le da libertad a su pueblo?

(Tomado de Público, España)