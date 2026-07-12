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Matanceros engrosan equipo Cuba de béisbol rumbo a campeonato mundial

12 de julio de 2026 0 comment
Modifican postemporada beisbolera cubana debido a complejidad energética final Cocodrilos

 Tres peloteros matanceros engrosan el listado de 20 jugadores que representará a Cuba en el torneo de Cozumel Béisbol Derby 2026, según anunció hoy la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

El jagüeyense Hanyelo Videt, líder de los bateadores en la recién finalizada Liga Élite, y los lanzadores Silvio Bruno Iturralde y Yosney García resultaron los representantes de los Cocodrilos de Matanzas que hicieron el grado en la escuadra para menores de 23 años.

Cocodrilos de Matanzas vencen a Las Tunas en segundo desafío de la final de la 63 Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Foto: tomada de la página de Facebook de La Banda Yumurina matanceros

En el conjunto que dirigirá el capitalino Guillermo Carmona también aparecen en el área de la receptoría el industrialista Daniel Fernández y el espirituano Alexei Febles.Como jugadores de cuadro fueron incluidos en la novena cubana Rafael Álvarez, Juan Pérez, Carlos Nieto y Norge Torres, a la vez que repiten de la convocatoria anterior Jean Lucas Baldoquín y Leonardo Alarcón.

Además de Videt, los jardines estarán custodiados por Yassel Izaguirre, el villaclareño Osmán Caruncho y Maikol Barroso.

Cocodrilos de Matanzas: Campeones de la pelota cubana se preparan para Liga Élite del béisbol cubano. Foto: tomada de la página de Facebook de La Banda Yumurina

El staff de serpentineros, que será guiado por los entrenadores Marcos Fonseca y Reynier Madruga, contará con la presencia de los diestros Fher Cejas, Riquelme Odelín, Alberto Hecheverría, Kevin Hernández, Misael Fonseca y Alexander Vargas.

Cuba participará en la lid mexicana con vistas a complementar la preparación del equipo rumbo al mundial de la categoría previsto para el venidero mes de noviembre.

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Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

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