Matanceros engrosan equipo Cuba de béisbol rumbo a campeonato mundial

Tres peloteros matanceros engrosan el listado de 20 jugadores que representará a Cuba en el torneo de Cozumel Béisbol Derby 2026, según anunció hoy la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

El jagüeyense Hanyelo Videt, líder de los bateadores en la recién finalizada Liga Élite, y los lanzadores Silvio Bruno Iturralde y Yosney García resultaron los representantes de los Cocodrilos de Matanzas que hicieron el grado en la escuadra para menores de 23 años.

En el conjunto que dirigirá el capitalino Guillermo Carmona también aparecen en el área de la receptoría el industrialista Daniel Fernández y el espirituano Alexei Febles.Como jugadores de cuadro fueron incluidos en la novena cubana Rafael Álvarez, Juan Pérez, Carlos Nieto y Norge Torres, a la vez que repiten de la convocatoria anterior Jean Lucas Baldoquín y Leonardo Alarcón.

Además de Videt, los jardines estarán custodiados por Yassel Izaguirre, el villaclareño Osmán Caruncho y Maikol Barroso.

El staff de serpentineros, que será guiado por los entrenadores Marcos Fonseca y Reynier Madruga, contará con la presencia de los diestros Fher Cejas, Riquelme Odelín, Alberto Hecheverría, Kevin Hernández, Misael Fonseca y Alexander Vargas.

Cuba participará en la lid mexicana con vistas a complementar la preparación del equipo rumbo al mundial de la categoría previsto para el venidero mes de noviembre.