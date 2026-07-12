Inglaterra a semifinal con un Bellingham pletórico

La selección inglesa dominó su enfrentamiento ante Noruega dos goles por uno, para certificar su pase a la fase semifinal de la Copa del Mundo de Fútbol.

El conjunto vikingo se adelantó a los 36 minutos de juego por intermedio de Andreas Schjelderup, quien aprovechó un pase al interior del área de Martin Ødegaard para sacar un potente zurdazo, que terminó alojándose en la escuadra derecha de la portería custodiada por Orjan Nyland.

Los minutos siguientes se volvieron un tanto trabados por constantes faltas de ambos planteles para intentar cortar el juego. A los 39, Alexander Sorloth tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de Noruega, pero su remate se marchó alto.

Cuando la primera mitad del encuentro agonizaba, el colegiado anunció cuatro minutos de añadidos que los dirigidos por Thomas Tuchel no desperdiciaron para igualar el marcador.

Jude Bellingham se combinó con Anthony Gordon para marcar el primero del encuentro para el conjunto de los tres leones y enviar el partido igualado al descanso.

El segundo tiempo fue bastante parejo, con constantes idas y venidas para los dos equipos, que no lograron marcar para finiquitar el compromiso en los 90 minutos reglamentarios.

En la prórroga, Jude Bellingham volvió a erigirse como héroe para el seleccionado inglés y anotó el de la victoria al 90+3 para certificar el avance de los suyos a semifinal, en la que rivalizarán con el ganador del duelo entre Argentina y Suiza.