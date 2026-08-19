Definen estructura de la 65 Serie Nacional de Béisbol 

En la conferencia de prensa realizada esta jornada en el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano de la capital, directivos de la Federación Cubana de Béisbol definieron la estructura que tendrá la venidera contienda del bate y la pelota.

El principal espectáculo deportivo del país tiene como fecha de inicio el 4 de octubre venidero y los equipos quedaron divididos en dos zonas y cuatro grupos.

Dentro de la zona occidental competirán Pinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara e Industriales, mientras que en el apartado oriental aparecen Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo y Sancti Spíritus.

Al mismo tiempo, dentro de las zonas, las novenas quedaron divididas en cuatro grupos. Cada equipo jugará un total de 44 partidos: dos subseries de cuatro encuentros contra los rivales de su grupo y una subserie de cinco desafíos contra el resto de equipos de su zona.

En la propia conferencia también trascendió que se implementará el sistema PAGE y clasificarán para la postemporada los cuatro primeros equipos de cada zona, de los cuales emergerá el campeón occidental y el campeón oriental, quienes se enfrentarán para definir el ganador de la competición.

Los rosters de cada conjunto quedarán integrados por 32 jugadores y 14 miembros en la dirección y deberán ser entregados entre el 15 y el 20 de septiembre, a la vez que el congresillo técnico del campeonato se realizará el primero de octubre.