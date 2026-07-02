De Cuba

Mitrans anuncia trenes extras para la primera quincena de julio

2 de julio de 2026 0 comment
Mitrans: Programación de los trenes extras en la primera quincena de julio 2026. Foto: Facebook de Rutas Nacionales

Estas transportaciones constituyen una oportunidad adicional a la programación habitual. Foto: Archivo de Cubadebate.

El Ministerio de Transporte (Mitrans) informó la programación de trenes nacionales extras en la primera quincena de julio, con el objetivo de trasladar hacia sus provincias orientales a estudiantes y profesores que permanecieron durante un tiempo prolongado en la capital.

Las capacidades no ocupadas por estudiantes y profesores se completarán con otros interesados de la población, mientras que los viajes de regreso a La Habana estarán dedicados íntegramente a este propósito.

El Mitrans señaló que estas transportaciones constituyen una oportunidad adicional a la programación habitual, en momentos en que la demanda de viajes entre occidente y oriente supera las posibilidades actuales.

La programación incluye salidas desde La Habana hacia Santiago de Cuba los días dos y cuatro, y desde la ciudad oriental hacia la capital el seis. También se prevén viajes hacia Guantánamo el primero y retornos el once.

Mitrans: Programación de los trenes extras en la primera quincena de julio 2026. Foto: Facebook de Rutas Nacionales
Programación de los trenes extras en la primera quincena de julio 2026. Foto: Facebook de Rutas Nacionales

Se programaron además trenes entre La Habana, Bayamo y Manzanillo, con salida el primero y regreso el tres, según la información oficial.

El Ministerio de Transporte anunció que continuará ofreciendo detalles sobre estos traslados y la forma de adquirir los boletos, en coordinación con la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

(Con información de la ACN)

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