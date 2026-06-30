Compleja situación eléctrica en Matanzas

Un panorama complejo en cuanto a electricidad presenta Matanzas este lunes, con extensos cortes eléctricos que superan en algunos circuitos las 70 horas, y varias subestaciones fuera de servicio, según sobresalió en el más reciente chequeo realizado por las autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica Provincial, refirió que de las 8 subestaciones eléctricas sin servicio: Lagunilla, Carbonera, Fine y Bolondrón, presentan roturas, mientras que México, Gratitud, Manuelito y San Joaquín no pueden brindar servicio debido al robo de aceite dieléctrico.

En la provincia, 63 transformadores se encuentran dañados, algunos de difícil sustitución, lo que en esos casos ha ocasionado afectaciones que se remontan al mes de mayo. Los municipios con más quejas sin solución resultan Cárdenas y Jovellanos, lo que está relacionado con el déficit de combustible.

Fotos: Izet Morales

En el encuentro se analizó además la distribución de productos agrícolas, leche y cárnicos, las ventas en las unidades de comercio y gastronomía en cada municipio, el expendio de carbón y el uso de las plataformas digitales.

«Los SAF (Sistema de Atención a la Familia) tienen que reforzar sus ofertas. Hay que elaborar croquetas, hamburguesas, buñuelos… Tenemos a los niños dentro de las casas, que están de vacaciones, por lo que se impone incrementar las producciones en todos los lugares», insistió la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora.

Con la intención de llegar a más clientes e incrementar la calidad en los servicios se realizan encadenamientos entre trabajadores por cuenta propia y entidades de la sucursal Palmares.

En cuanto a la canasta básica, más de 500 toneladas arroz esperan por ser distribuidas en la provincia, con tardanzas asociadas a problemas de transportación. Situación similar presenta el chícharo.

Con relación al pago a jubilados, la sucursal del Banco de Crédito y Comercio en la provincia (Bandec) informó que se encuentra al 80%, siendo los municipios de Colón y Perico los de mayores afectaciones en cuanto a efectivo. Por su parte, las unidades del Banco Popular de Ahorro (BPA) avanzan en un 90% en dicho pago.

«Hay que buscar estrategias para evitar la masividad en los bancos. Es demasiado el sol, el calor y son ancianos vulnerables», enfatizó Poey Zamora, donde se analizó también la necesidad de que el 100% de las empresas y entidades de la provincia paguen por tarjeta ante el marcado déficit de efectivo.