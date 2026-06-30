En la Ciudad Bandera, festival comunitario e inclusivo 

Con un vibrante ambiente festivo y un marcado enfoque de inclusión social, el Parque Colón de esta, la llamada Ciudad Bandera, se convirtió este domingo en el epicentro local del Festival «Verano con mi Gente” que celebró el inicio de la temporada estival.

La plaza pública acogió a decenas de familias en una jornada organizada por la Dirección Municipal de Cultura que coordinó un programa donde convergieron la música, la danza y el activismo comunitario.

Devino la cita un escenario a cielo abierto para el talento local con la presentación de niños de la comunidad, seguidos por el Grupo Fénix de danza y Akaman, que contagiaron de energía y ritmo a los asistentes; la animación de la jornada contó con el acompañamiento de Radio Ciudad Bandera.

Uno de los momentos más ovacionados del festival resultó la pasarela del Proyecto Ilusiones; de una manera creativa y divertida, personas con discapacidad desfilaron con trajes confeccionados con materiales reciclables, una iniciativa que fusionó el diseño ecológico con la sensibilización social.

El Festival «Verano con mi Gente» inaugura de manera oficial las opciones de esparcimiento para la etapa vacacional en Cárdenas y ratifica el compromiso de las instituciones culturales del municipio con ofrecer opciones recreativas sanas, integradoras y de gran incentivo espiritual a pesar de las complejidades que median la cotidianidad nacional.

Teresa Morales, subdirectora de Cultura en Cárdenas, confirmó que ya está diseñado el programa de acciones para imprimir dinamismo, arte y recreación a los diversos consejos populares del municipio, con propuestas ajustadas a las posibilidades del contexto pero sin renunciar al sano esparcimiento. (Por: David Del Sol Milian, estudiante de Periodismo)