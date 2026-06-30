Atenas Rock 2026, experiencia que honró el espíritu del Festival

La edición XXVII del Festival Nacional Atenas Rock concedió a organizadores y participantes experiencias que combinaron la música, el arte corporal y el cine, en la base de campismo Río San Juan, propicia para honrar el espíritu del evento.

Bajo el lema «La manigua invencible», desfilaron por el escenario las bandas Breaking Hindrance, Steel Brain, Bonus, Akupuntura, Straitjacket, así como las noveles agrupaciones No Vacancy y Los Inválidos del Rock, quienes demostraron el talento joven en el género y cautivaron a los asistentes.

La cita, del 25 al 28 de junio, favoreció el reencuentro entre el público y los artistas en un entorno natural; Yaimary Rodríguez Suárez, programadora de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Matanzas, calificó la experiencia como «una vivencia maravillosa que honra el espíritu de la manigua».

Para los participantes, el encuentro representó una oportunidad para confraternizar y alejarse de las dinámicas digitales cotidianas; la música y en especial el rock and roll una vez más nos unió en comunidad, declaró Leonardo Martínez Quintana, miembro del público.

Con su edición de 2026 el Atenas Rock se consolida como un espacio de promoción para las nuevas generaciones de músicos cubanos, y un punto de encuentro, gestado desde la AHS, para los amantes del género en el país. (Por: Haila Carrazana Horruitiner y Daniela Lantigua Carballo, estudiantes de Periodismo)