Inauguran parque infantil «Mis Tesoritos» en Centro Cultural Brisas del Mar

Con el propósito de mitigar el déficit de espacios recreativos diseñados para la infancia en la urbe yumurina, el Centro Cultural Brisas del Mar inauguró oficialmente el Parque Recreativo «Mis Tesoritos». Esta iniciativa, concebida originalmente tiempo atrás y postergada hasta la actual etapa estival, emerge como una alternativa de esparcimiento familiar que busca conjugar el entretenimiento físico con una infraestructura de servicios gastronómicos en un entorno accesible.

La nueva instalación, cuya entrada general es libre de costo, fundamenta su propuesta en una batería de atracciones que abarca desde áreas de saltarines y parques inflables hasta piscinas recreativas y circuitos de carritos eléctricos. «Tenemos atractivos para todo tipo de edades; inclusive los adultos se pueden montar en los saltarines porque son bastante grandes y resistentes», precisó Mirtha de las Mercedes González Salguero, subdirectora del Centro Cultural Brisas del Mar, quien subrayó el enfoque inclusivo y la seguridad de los equipos desplegados en el recinto.

En el orden tarifario, la administración ha estructurado un esquema de precios que pretende asimilar las complejas condiciones económicas del país, sin desvirtuar la sostenibilidad del servicio. El acceso a los saltarines se ha fijado en cien pesos por turnos de 12 a 15 minutos, los automóviles eléctricos mantienen igual costo para lapsos de entre 5 y 7 minutos, mientras que el uso de las piscinas inflables se comercializa a 250 pesos la hora.

Asimismo, durante las programaciones especiales de sábados y domingos al mediodía —que incluirán payasos, muñecones y juegos participativos— se aplicará un cobro cultural de 50 pesos para menores y entre cien y 150 pesos para adultos, tarifas que González Salguero valoró como «bastante asequibles para las familias que deseen acceder».

El soporte gastronómico del complejo complementa la estancia con una carta que transita desde la oferta ligera hasta platos elaborados de la cocina criolla. Según detalló la directiva, el menú dispone de pizzas, espaguetis, y variedades de tablas compuestas por arroz congrí, viandas y ensaladas de estación, respaldadas por un inventario de refrescos, maltas, jugos y cervezas. Con el fin de diversificar el consumo, la entidad potencia además su línea de coctelería tradicional, con especial énfasis en la piña colada, debido a su alta demanda entre los clientes estacionales.

Actualmente, «Mis Tesoritos» opera en una frecuencia de jueves a domingo, desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, un horario condicionado temporalmente por las capacidades energéticas actuales. No obstante, las proyecciones inmediatas del centro apuntan a la soberanía energética mediante la inversión tecnológica.

«Estamos trabajando para lograr instalar paneles solares y así poder extender el horario de servicio hasta las 9:00 o las 10:00 de la noche», concluyó González Salguero, perfilando una estrategia de desarrollo que prevé, además, la inserción de tardes temáticas de bolero y música mexicana para ampliar el perfil sociocultural del complejo. (Por: Diego Riera, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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