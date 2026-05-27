Inician los Conciertos Corales de Primavera

La Sala de Conciertos José White de la ciudad de Matanzas acogió la inauguración de los Conciertos Corales de Primavera, la tarde de este martes 26 de mayo. En esta, su decimosexta edición, el evento está dedicado a conmemorar los 65 años del Coro de Cámara de Matanzas y los 40 de labor de su director, el Maestro José Antonio Méndez.

La primera jornada contó con la participación de las agrupaciones vocales de niños y adolescentes: las Cantorías Infantiles del Coro de Cámara de Matanzas, los coros de los talleres de música La Corcheita Verde y el coro Cantus Lucis, de la carrera de instructores de Arte de la Escuela profesional de Arte de Matanzas, que dirige el Maestro Reynaldo Montalvo.

El programa escogido incluyó clásicos del cancionero tradicional infantil como Cortesía, Limón limonero o el Baile de la caña, pasando por arreglos del pedagogo y compositor santiaguero Electo Silva: De Cuba para La Habana, Sun, sun paloma; hasta concluir con el Gracias a la vida, de Violeta Parra.

“Es muy hermoso ver a niños tan pequeños aquí porque ellos van creciendo con la disciplina y el amor a la manifestación, entrenan el oído y la afinación, aprenden a compartir”, expresó la profesora Rosaida Pita, actualmente jubilada, quien fuera durante muchos años jefa de la Cátedra de Canto Coral de la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isacc.

“Nuestra ciudad fue cuna de muchas agrupaciones corales, llego incluso a ser sede de un festival internacional, desgraciadamente esto ha ido en detrimento, aunque en los últimos años se ha tratado de rescatar”, aseguró la maestra de varias generaciones de artistas.

Los Conciertos Corales de Primavera continúan hoy miércoles 27 de mayo con un pequeño espacio teórico en el que los alumnos de la especialidad de la Escuela de Música de Nivel expondrán sus trabajos de curso de Historia de la Música, según informó Mildred Lorenzo García, miembro del comité organizador.

“En la tarde se presentará Ensamble Vocal Concordia, una formación habanera dirigida por Alejandro Ernesto Garvey Vázquez, quien además ofrecerá una clase magistral en el espacio del Museo Farmacéutico en la mañana del jueves. La clausura tendrá lugar ese mismo día con un concierto del Coro de Cámara de Matanzas.