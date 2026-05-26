Instalan paneles solares en Hospital Psiquiátrico de Matanzas

La energía solar ya no es una promesa lejana en Matanzas; es una realidad tangible que se multiplica en instituciones de salud, centros asistenciales y servicios vitales. Una muestra reciente es la instalación de paneles solares en el Hospital Psiquiátrico Antonio Guiteras, iniciativa de actores económicos no estatales que garantiza un entorno más confortable a los 70 pacientes del centro.

«Gracias es una palabra corta para sentir el agradecimiento de tantos», expresó Anisley Fuentes Crespo, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, en sus redes sociales. El gesto, sin embargo, se inscribe en una estrategia más amplia de transformación de la matriz energética en la provincia, donde las fuentes renovables de energía ya benefician a servicios esenciales de salud, abasto de agua y telecomunicaciones.

Un total de 84 sistemas de paneles solares fotovoltaicos han sido destinados en Matanzas para garantizar la operatividad de servicios médicos, informó el pasado mes de marzo la Dirección Provincial de Salud. El Hospital Psiquiátrico se suma a la lista de centros asistenciales que, ante la compleja situación energética nacional, mantienen sus áreas vitales protegidas gracias a la generación distribuida. La estrategia también ha priorizado los hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos y policlínicos.

La penetración de fuentes renovables en Matanzas no se limita a proyectos sociales. La provincia cuenta hoy con varios parques solares fotovoltaicos que aportan energía limpia al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Estas obras forman parte del plan que prevé incorporar 50 parques solares de 21.8 MW en todo el país, con lo que se sumarían más de mil MW de capacidad máxima instalada.

Mientras los parques solares fortalecen la generación a escala nacional, en los municipios se multiplican las alternativas para proteger los servicios esenciales. Copextel Matanzas ejecuta un programa de instalación de sistemas de autoconsumo con acumulación, diseñados para garantizar el servicio eléctrico en lugares de alta sensibilidad social: hogares maternos, cuerpos de guardia de hospitales y policlínicos, bancos populares de ahorro y emisoras de radio locales. Estos equipos, de hasta 2 kWh, mantienen urgencias médicas, iluminación y equipos de comunicación durante las contingencias.

Además, más de 40 equipos de bombeo de agua con sistema fotovoltaico han sido instalados en la provincia para estabilizar el abasto de agua. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha alcanzado el 80 por ciento del montaje de bombas híbridas y totalmente solares, y cuando se completen los 67 equipos previstos, unas 30 mil personas recibirán el beneficio directo.