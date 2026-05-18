CTE Antonio Guiteras sincronizada y generando 200 MW

La CTE Antonio Guiteras de Matanzas sincronizó a las 11:06 p.m. de este domingo y ya alcanzó los 200 MW, según informó Román Pérez Castañeda, su director general.

El mayor bloque unitario del país había salido del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) el pasado jueves. «La principal característica de esta parada fue la solución de las averías que hemos sufrido en las tres últimas salidas de servicio», explicó el directivo.

Según detalló, se inspeccionó el RAT (ralentizador de alta temperatura) y se detectó un tubo fallado, que demandó 4 cordones de soldadura. «En la revisión del economizador, fueron encontrados dos tubos fallados, que necesitaron 4 cordones de soldadura; mientras que en la inspección del piso del horno, sobresalió un fallo en la hermeticidad, que requirió la reparación por soldadura del sello y la fundición refractaria de esa zona».

Durante la parada de la CTE yumurina también se realizaron acciones en los calentadores de aire regenerativo (CAR), donde se detectaron varios elementos con flojera mecánica, que se aseguraron con el apriete de los tornillos y con puntos de soldadura.

Pérez Castañeda confirmó que se trabajó además en más de 200 actividades, dentro de las cuales se muchas están relacionadas con eliminar riesgos en caso de ciclones o fuertes lluvias, y que incluyeron el mantenimiento a varias válvulas importantes.

Explicó que en esta ocasión la entrada a la caldera constituyó un reto superior, al ser el enfriamiento de modo natural. «La avería por el economizador no permitió circular agua, porque toda salía por el área dañada, lo que volvió más demorados los procesos».

Aún así, la disciplina y entrega de los trabajadores involucrados en la reparación y mantenimientos en la central termoeléctrica matancera, hicieron posible que la unidad sincronizara al SEN en el tiempo planificado. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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