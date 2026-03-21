Promueven Campaña Cuba Recicla

La Dirección de Calidad y Comunicación Empresarial del Grupo Campaña de Reciclaje (GER), difunde la Campaña de bien público Cuba Recicla, con el objetivo de transformar la cultura ambiental e incentivar la gestión responsable de residuos reciclables.

Iniciado el pasado 18 de marzo, Día Mundial del Reciclaje, el proyecto organiza múltiples estrategias de concientización a desarrollar durante los próximos 12 meses. Las labores tienen como principio reciclar para reducir el impacto ambiental y producir beneficios, tanto económicos como sociales.

Las acciones implican el apoyo técnico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y buscan promover la sensibilización a través de talleres en las organizaciones generadoras de residuos reciclables. Además, GER prevé la creación de materiales como la app RECIKLANDO, que permitirá geolocalizar puntos de entrega de materias primas.

A través del movimiento Reciclo mi barrio en las comunidades, la población puede colaborar en la clasificación y entrega de residuos reciclables.

«Lo efectuamos los sábados en todos los municipios de la provincia. Allí se vinculan, para la entrega y venta, las personas naturales que acopian en casa», explica Tahimy Echevarría, directora de desarrollo de la Empresa de Materias Primas en Matanzas.

A nivel nacional, el 68% de la población desconoce los puntos de acopio de residuos sólidos y solo el 40% de los mismos son reciclados a causa de la escasa logística para su clasificación y recogida sistemática, acompañada por la poca cultura de reciclaje en la sociedad. Anualmente GER procesa hasta 100,000 toneladas (t) de materiales reciclables. Sin embargo, su infraestructura permite procesar unas 350,000 t.

Según Echeverría, la coordinación de recogida en el sector estatal es un aporte fundamental a la economía circular del país. El turismo, la producción alimentaria, farmacéutica y la construcción de viviendas, reciben a su vez, suministros básicos elaborados a partir de materias primas.

(Por Leysi Álvarez Fernández, estudiante de Periodismo)